به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، اشکان اسدیاسکندر با بیان اینکه طرح مطالعات ژئومکانیکی سهبعدی و چهاربعدی یکی از مطالعات کلیدی در مدیریت مخزن پارس جنوبی به شمار میرود، گفت: در مسیر اجرای این طرح، الگوی سهبعدی و چهاربعدی ژئومکانیکی در محدودهای به وسعت ۴۸۰ کیلومتر مربع از میدان مشترک پارس جنوبی در مدت ۱۳ ماه از سوی متخصصان ایرانی ساخته و نتایج آن در چهارچوب تحلیلهای تخصصی و گزارشهای فنی ارائه خواهد شد.
وی مدیریت یکپارچه مخزن را یکی از اولویتهای دوره بهرهبرداری از میدان برشمرد و بیان کرد: بر همین اساس، ساخت این الگو در برنامه کاری مدیریت مهندسی نفت و گاز و بهمنظور ارتقای کیفیت نظارت و پیشبینی رفتار مخزن پارس جنوبی تعریف شده است.
سرپرست مدیریت مهندسی نفت و گاز شرکت نفت و گاز پارس افزود: بانک داده مورد نیاز این پروژه، طی برنامهریزیهای مدون و از چاههای منتخب در گستره مورد مطالعه برای ساخت الگوهای یکبعدی ژئومکانیکی از سطح زمین تا انتهای مخزن تهیه شده و از نتایج پردازش و تفسیر مجدد دادههای لرزهای برای ساخت الگو سهبعدی ژئومکانیکی استفاده میشود.
اسدیاسکندر گفت: نتایج این مطالعات، امکان بررسی دقیقتر طراحی و تکمیل چاههای توسعهای جدید با هدف نگهداشت تولید با تکیه بر مطالعات پایداری دیواره چاه را فراهم میکند و در کنار آن، تأثیر تغییرات تنش و کرنش ناشی از تولید بر تجهیزات سرچاهی و درونچاهی و آسیبشناسی چاهها را مورد ارزیابی قرار میدهد و امکان پیشبینی رفتار چاهها و تعمیرات مورد نیاز احتمالی را پیش از بروز هرگونه چالشی فراهم میکند.
وی ادامه داد: در این طرح، آثار احتمالی تولید انباشته اضافی ناشی از اجرای طرحهای فشارافزایی بر تجهیزات سرچاهی و درونچاهی و کیفیت مخزن نیز از منظر ژئومکانیکی بررسی میشود تا نتایج آن در برنامهریزی برای توسعه و تولید پایدار از میدان مشترک پارس جنوبی استفاده شود.
سرپرست مدیریت مهندسی نفت و گاز شرکت نفت و گاز پارس با تأکید بر اینکه این مطالعه زمینه لازم را برای ارزیابی امکان توسعه الگوهای ژئومکانیکی در گستره کل میدان پارس جنوبی فراهم میکند، گفت: پیشبینی میزان و نحوه توزیع فرونشست در محدوده مورد مطالعه، امکانسنجی تعمیم این الگو به کل میدان و ارتقای دانش فنی مدیریت رفتار مکانیکی مخزن در زمان توسعه و ترک میدان، از مهمترین دستاوردهای مورد انتظار این طرح به شمار میرود.
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