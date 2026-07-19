به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج با اشاره به عملکرد تیم ملی ایران در مسیر صعود به جام جهانی اظهار کرد: ما همزمان با ژاپن یا اندکی پس از این تیم جواز حضور در جام جهانی را به دست آوردیم و اینکه با هدایت یک مربی ایرانی موفق به صعود شدیم، اتفاق بسیار ارزشمندی بود.



وی با اشاره به حمایت‌های مردمی از تیم ملی افزود: بیش از ۱۶۰ موکب توسط باشگاه‌های فوتبال در نقاط مختلف کشور راه‌اندازی شد و فضای مناسبی برای حمایت از تیم ملی شکل گرفت.



رئیس فدراسیون فوتبال درباره اهداف تیم ملی گفت: از همان ابتدا هدف ما صعود به جام جهانی بود و خوشبختانه توانستیم با ارائه عملکردی مناسب به این هدف دست پیدا کنیم.



تاج در خصوص برنامه‌ریزی‌های پیش از آغاز مسابقات اظهار داشت: اگر فیفا زودتر محل کمپ تمرینی تیم ملی در جام جهانی را که در مکزیک بود به ما اعلام می‌کرد، اردوی تدارکاتی ترکیه را برگزار نمی‌کردیم و زودتر راهی مکزیک می‌شدیم تا بازیکنان از نظر شرایط بدنی آمادگی بیشتری پیدا کنند.



وی با قدردانی از اعضای تیم ملی و رسانه‌ها عنوان کرد: تمامی اعضای تیم ملی سنگ تمام گذاشتند و اصحاب رسانه نیز پوشش و بازتاب بسیار خوبی از عملکرد تیم داشتند. همچنین در تمامی مسابقات، جو غالب ورزشگاه‌های آمریکا در اختیار هواداران تیم ملی ایران بود و در تمام دیدارها تلاش کردیم مسائل فرهنگی و «میناب ۱۶۸» را زنده نگه داریم.



رئیس فدراسیون فوتبال در پایان با اشاره به عملکرد ایران در جام جهانی خاطرنشان کرد: ما ادعا نمی‌کنیم که قهرمان جام جهانی شده‌ایم اما نتایج بدی هم کسب نکردیم. در دیدار برابر بلژیک مستحق پیروزی بودیم و حتی می‌توانستیم از مرحله گروهی صعود کنیم. ضمن اینکه پس از حذف آمریکا توسط بلژیک، در نقاط مختلف دنیا از این اتفاق استقبال شد.