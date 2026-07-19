به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج با اشاره به عملکرد تیم ملی ایران در مسیر صعود به جام جهانی اظهار کرد: ما همزمان با ژاپن یا اندکی پس از این تیم جواز حضور در جام جهانی را به دست آوردیم و اینکه با هدایت یک مربی ایرانی موفق به صعود شدیم، اتفاق بسیار ارزشمندی بود.
وی با اشاره به حمایتهای مردمی از تیم ملی افزود: بیش از ۱۶۰ موکب توسط باشگاههای فوتبال در نقاط مختلف کشور راهاندازی شد و فضای مناسبی برای حمایت از تیم ملی شکل گرفت.
رئیس فدراسیون فوتبال درباره اهداف تیم ملی گفت: از همان ابتدا هدف ما صعود به جام جهانی بود و خوشبختانه توانستیم با ارائه عملکردی مناسب به این هدف دست پیدا کنیم.
تاج در خصوص برنامهریزیهای پیش از آغاز مسابقات اظهار داشت: اگر فیفا زودتر محل کمپ تمرینی تیم ملی در جام جهانی را که در مکزیک بود به ما اعلام میکرد، اردوی تدارکاتی ترکیه را برگزار نمیکردیم و زودتر راهی مکزیک میشدیم تا بازیکنان از نظر شرایط بدنی آمادگی بیشتری پیدا کنند.
وی با قدردانی از اعضای تیم ملی و رسانهها عنوان کرد: تمامی اعضای تیم ملی سنگ تمام گذاشتند و اصحاب رسانه نیز پوشش و بازتاب بسیار خوبی از عملکرد تیم داشتند. همچنین در تمامی مسابقات، جو غالب ورزشگاههای آمریکا در اختیار هواداران تیم ملی ایران بود و در تمام دیدارها تلاش کردیم مسائل فرهنگی و «میناب ۱۶۸» را زنده نگه داریم.
رئیس فدراسیون فوتبال در پایان با اشاره به عملکرد ایران در جام جهانی خاطرنشان کرد: ما ادعا نمیکنیم که قهرمان جام جهانی شدهایم اما نتایج بدی هم کسب نکردیم. در دیدار برابر بلژیک مستحق پیروزی بودیم و حتی میتوانستیم از مرحله گروهی صعود کنیم. ضمن اینکه پس از حذف آمریکا توسط بلژیک، در نقاط مختلف دنیا از این اتفاق استقبال شد.
رئیس فدراسیون فوتبال با دفاع از عملکرد تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: ادعا نمیکنیم که قهرمان جام جهانی شدهایم اما نتایج بدی هم کسب نکردیم.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج با اشاره به عملکرد تیم ملی ایران در مسیر صعود به جام جهانی اظهار کرد: ما همزمان با ژاپن یا اندکی پس از این تیم جواز حضور در جام جهانی را به دست آوردیم و اینکه با هدایت یک مربی ایرانی موفق به صعود شدیم، اتفاق بسیار ارزشمندی بود.
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