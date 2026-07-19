به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جام‌جم نوشت: تجاوزهای روز گذشته آمریکا به خاک کشورمان که با هدف قرار دادن مراکز نظامی، زیرساخت‌های حیاتی و حتی تأسیسات غیرنظامی در استان‌های هرمزگان، بوشهر، یزد و دیگر مناطق کشور همراه بود، نشان داد واشنگتن در کنار اهداف نظامی، با حمله به پل‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها، شبکه‌های ارتباطی، تأسیسات آب و برق و مراکز خدماتی، تلاش دارد از طریق اعمال فشار بر جامعه و زیرساخت‌های ملی، معادلات جنگ را به سود خود تغییر دهد. در این میان، حمله به تأسیسات آب‌شیرین‌کن جاسک، محورهای مواصلاتی بندرعباس، دکل کنترل ترافیک دریایی جزیره لارک و دیگر زیرساخت‌های غیرنظامی، مصداق آشکار نقض حقوق بین‌الملل و جنایت جنگی است؛ رخدادی که همزمان با ادامه عملیات هوایی آمریکا، فضای امنیتی خلیج‌فارس و تنگه هرمز را نیز وارد مرحله‌ای بی‌سابقه از بی‌ثباتی کرد.

در برابر این حملات، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ راهبرد «پاسخ متقابل و متناسب»، مجموعه‌ای از عملیات‌های گسترده و چندلایه را علیه زیرساخت‌ها و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه به اجرا گذاشتند. سپاه‌پاسداران انقلاب اسلامی با اجرای موج‌های هفدهم تا بیستم عملیات «نصر ۲»، شبکه‌ای از اهداف راهبردی آمریکا در بحرین، کویت، اردن و دیگر نقاط منطقه را هدف قرار داد. براساس اطلاعیه‌های رسمی سپاه، در این عملیات‌ها مراکز پشتیبانی سوخت ناوگان آمریکا، مراکز داده و اطلاعات، سامانه‌های مخابراتی و سیگنالی، رادارهای نظامی، محل استقرار نیروهای آمریکایی، آشیانه‌های پهپادی، شیلتر جنگنده‌ها، رمپ‌های توقف هواگردها و مراکز پشتیبانی عملیات هوایی با استفاده از موشک‌های بالستیک خیبرشکن، فاتح ۱۱۰، حاج‌قاسم، فتاح و پهپادهای رزمی مورد حمله قرار گرفتند.

همزمان نیروی دریایی سپاه با اعمال کنترل بر تنگه هرمز، عبور شناورها را محدود کرد و در اطلاعیه‌های رسمی خود اعلام نمود تا پایان تجاوزات آمریکا، این آبراه راهبردی در وضعیت عملیاتی و امنیتی ویژه قرار خواهد داشت؛ اقدامی که به کاهش بی‌سابقه تردد نفتکش‌ها، افزایش ریسک کشتیرانی و نگرانی جدی بازار جهانی انرژی انجامید.در کنار عملیات‌های سپاه، ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز با اجرای مراحل مختلف عملیات «صاعقه»، نقش مکمل و تعیین‌کننده‌ای در پاسخ به تجاوزات آمریکا ایفا کرد. ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای از حمله به انبار مهمات نیروهای متجاوز آمریکا در اردوگاه العدیری و ساختمان‌های ستاد و انبارهای مهمات سنتکام در پایگاه علی‌السالم و چند پل ارتباطی در کویت در واکنش به تجاوزات آمریکا خبر داد. همچنین در بیانیه‌ای دیگر ارتش درخصوص پانزدهمین مرحله عملیات صاعقه گفته شده، پایگاه و مراکز نیروهای تروریستی آمریکا و چند پل ارتباطی در بحرین با پهپادهای انهدامی، هدف قرار گرفته شده است.

مجموعه این اقدامات نشان داد پاسخ ایران صرفا محدود به دفاع از قلمرو سرزمینی نبوده بلکه با هدف افزایش هزینه‌های نظامی آمریکا و برهم زدن شبکه پشتیبانی عملیاتی آن در سراسر منطقه طراحی و اجرا شده است. نکته قابل تامل آن‌که ارتش با هدف قرار دادن پل‌های ارتباطی کشورهای منطقه و اعلام رسمی آن، به دشمن این پیام را ارسال کرد که در برابر تهاجم به زیرساخت‌ها ایران، چشم در برابر چشم را اجرا خواهد کرد. در همین چارچوب، نیروهای مسلح ایران ضمن هشدار به کشورهای میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا، اعلام کردند هرگونه مشارکت در تجاوز علیه ایران، این مراکز را به اهداف مشروع پاسخ‌های متقابل تبدیل خواهد کرد؛ هشداری که با حملات موشکی و پهپادی به پایگاه‌های آمریکا در کویت، بحرین، اردن و سایر نقاط منطقه، ابعاد عملی نیز پیدا کرد.

جنگ از پایگاه‌ها عبور کرده است

نگاهی به فهرست اهدافی که طی روزهای اخیر از سوی سپاه و ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام شده، نشان می‌دهد الگوی پاسخ ایران نسبت به هفته‌های نخست درگیری، دستخوش تغییر شده است. در مراحل ابتدایی، حملات عمدتا متوجه پایگاه‌های نظامی، باندهای پروازی، مراکز استقرار نیروها و سامانه‌های پدافندی آمریکا بود اما اکنون دامنه عملیات به بخش‌هایی رسیده که نقش «ستون فقرات» حضور نظامی آمریکا در غرب آسیا را ایفا می‌کنند؛ از مراکز فرماندهی و کنترل، سامانه‌های ارتباطات ماهواره‌ای و رادارهای هشدار زودهنگام گرفته تا انبارهای سوخت، مراکز آماد و پشتیبانی، مراکز نگهداری تجهیزات، سکوهای پرتاب موشک، زیرساخت‌های لجستیکی، مسیرهای ارتباطی و مسیرهای پشتیبانی عملیات دریایی.در میان اهداف اعلام‌شده، نام پایگاه العدید در قطر، شیخ عیسی و مقر ناوگان پنجم در بحرین، علی‌السالم، احمدالجابر و کمپ عریفجان در کویت، الازرق در اردن، مراکز آمریکایی در شرق سوریه و التنف، رادارهای مستقر در عمان و مجموعه‌ای از مراکز کنترل پهپادی و سامانه‌های ارتباطی منطقه به‌چشم می‌خورد.