به گزارش خبرنگار مهر، مجید طاهری عصر یکشنبه در حاشیه آغاز عملیات عمرانی فاز نخست اتصال محور طبیعت به جرجان ۲۶، گفتگو با خبرنگاران از اجرای یکی از مهمترین پروژههای ترافیکی شرق گرگان خبر داد و اظهار کرد: این پروژه با هدف کاهش ترافیک، بهبود دسترسیهای شهری و افزایش رفاه شهروندان در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است.
وی با اشاره به مشکلات ترافیکی سالهای گذشته در شرق گرگان افزود: در گذشته بخش نخست محور طبیعت اجرا شده بود، اما به دلیل تکمیل نشدن ادامه مسیر، حجم قابل توجهی از ترافیک وارد محله اوزینه میشد که این موضوع موجب نارضایتی و ایجاد مشکلات برای ساکنان این منطقه شده بود.
شهردار گرگان ادامه داد: در دوره کنونی مدیریت شهری و با همراهی اعضای شورای اسلامی شهر، تصمیم بر آن شد که هرچه سریعتر عملیات اجرایی این محور تکمیل شود تا مشکلات ترافیکی این بخش از شهر برطرف شود.
طاهری با بیان اینکه طول این محور حدود یک کیلومتر و ۱۰۰ متر است، اظهار کرد: تاکنون بیش از ۸۰ درصد مسیر تملک شده و هماکنون عملیات عمرانی بیش از ۶۰ درصد پروژه آغاز شده است.
وی خاطرنشان کرد: اتصال محور طبیعت به جرجان ۲۶ تا ایامالله دهه فجر به بهرهبرداری خواهد رسید.
طاهری گفت: همزمان، اجرای پروژه اتصال محور طبیعت به نصرآباد نیز در حال پیگیری است و تلاش میکنیم فاز نخست آن طی یک تا دو ماه آینده به بهرهبرداری برسد.
شهردار گرگان تأکید کرد: با تکمیل این پروژهها، علاوه بر کاهش چشمگیر بار ترافیکی در شرق گرگان، آرامش بیشتری برای ساکنان محله اوزینه فراهم خواهد شد و شبکه ارتباطی این بخش از شهر نیز به شکل قابل توجهی بهبود مییابد.
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