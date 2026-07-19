به گزارش خبرنگار مهر، علی برابری ظهر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تأکید بر توسعه روستابازارها در سراسر کشور گفت: ایجاد بارانداز محصولات کشاورزی، راهاندازی سامانه عرضه محصولات استانها و واگذاری بخشی از تأمین کود اوره به شبکه تعاون روستایی،از مهمترین برنامههای این سازمان برای حمایت از تولیدکنندگان، تنظیم بازار و کاهش فاصله قیمت از مزرعه تا سفره مردم است.
وی اظهار کرد: این همایش با حضور مدیران سازمان تعاون روستایی استانها، اتحادیههای سراسری، اتحادیه مرکزی اتاق اصناف کشاورزی و معاونتهای تخصصی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد تا از ظرفیت هماندیشی و تبادل تجربیات برای ارتقای خدمات به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان استفاده شود.
وی افزود: هدف از برگزاری این نشست، همافزایی میان استانها و تشکلهایی است که مسئولیت اجرای برنامههای بخش تعاون روستایی را بر عهده دارند تا با انتقال تجربیات موفق، خدمات مطلوبتری به جامعه روستایی و بخش کشاورزی ارائه شود.
توسعه روستابازارها در سراسر کشور
سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران توسعه روستابازارها را از برنامههای محوری این سازمان عنوان کرد و گفت: در برخی استانها این طرح با موفقیت اجرا شده و اکنون در تلاش هستیم روستابازارها در سایر روستاها، بخشها و حتی شهرهای کشور نیز ایجاد شوند.
برابری تصریح کرد: هدف از ایجاد این مراکز، تأمین بهموقع کالا، عرضه محصولات با قیمت مناسب، دسترسی آسان مردم به کالاهای مورد نیاز و ارتقای کیفیت خدماترسانی است.
وی ادامه داد: روستابازارها تنها محل عرضه کالاهای اساسی نیستند، بلکه متناسب با ظرفیت هر استان میتوانند بهصورت تخصصی نیز فعالیت کنند.
سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به تأکید وزیر جهاد کشاورزی بر ایجاد بارانداز محصولات کشاورزی در کنار روستابازارها گفت: یکی از برنامههای مهم، راهاندازی باراندازهای محصولات کشاورزی است تا در زمان اوج برداشت، محصولات بهصورت توافقی از کشاورزان خریداری شود.
وی افزود: این محصولات سپس به استانهایی که تولید آن محصول را ندارند منتقل و از طریق روستابازارها عرضه خواهد شد.
برابری خاطرنشان کرد: اجرای این طرح موجب کاهش فاصله قیمت بین تولید و مصرف میشود؛ به گونهای که هم منافع تولیدکنندگان با خرید توافقی حفظ خواهد شد و هم مصرفکنندگان محصولات را با قیمت مناسبتر و بدون واسطههای غیرضروری دریافت میکنند.
روستابازارهای تخصصی متناسب با ظرفیت استانها
وی با اشاره به تجربیات موفق برخی استانها اظهار کرد: در استان تهران و شهرستان شهریار، روستابازارها در زمینه توزیع نهادههای کشاورزی فعالیت دارند و در استان مرکزی نیز روستابازار تخصصی عرضه گوشت قرمز راهاندازی شده است.
سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران افزود: با توجه به ظرفیتهای تولیدی هر استان، این مراکز میتوانند بهصورت تخصصی در حوزه محصولات کشاورزی، نهادهها و سایر کالاهای مورد نیاز فعالیت کنند.
راهاندازی سامانه عرضه محصولات کشاورزی
برابری از راهاندازی سامانهای برای معرفی محصولات کشاورزی استانها خبر داد و گفت: در این سامانه هر استان موظف است حداقل چهار محصول شاخص خود را همراه با قیمت عمدهفروشی در محل تولید ثبت کند.
وی افزود: این اقدام موجب میشود استانهای متقاضی بتوانند محصولات مورد نیاز خود را مستقیماً از محل تولید تأمین کنند و بار محصولات بدون واسطه به مراکز مصرف منتقل شود.
واگذاری بخشی از تأمین کود اوره به شبکه تعاون روستایی
سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به سابقه این شبکه در توزیع نهادههای کشاورزی اظهار کرد: شبکه تعاون روستایی از حدود پنج دهه گذشته مسئولیت خرید تضمینی گندم و جو و همچنین توزیع کود میان کشاورزان را برعهده داشته است.
وی افزود: با تصویب هیئت دولت و شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی، حدود ۵۰ درصد مسئولیت تأمین کود اوره به شبکه تعاون روستایی واگذار شده است.
برابری ادامه داد: با معرفی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، مذاکرات با شرکتهای پتروشیمی آغاز شده تا در کوتاهترین زمان، تأمین مستقیم کود اوره انجام شود و این نهاده بهموقع در اختیار کشاورزان قرار گیرد.
همافزایی برای حمایت از تولید
سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پایان با تأکید بر اینکه همایش سراسری مدیران این سازمان فرصت مناسبی برای انتقال تجربیات موفق استانها است، گفت: تلاش میکنیم الگوهای موفق شرکتهای تعاونی روستایی و استانهای مختلف در سطح کشور توسعه یابد تا شبکه تعاون روستایی بتواند نقش مؤثرتری در حمایت از تولید، تنظیم بازار و تأمین نیازهای بخش کشاورزی ایفا کند.
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