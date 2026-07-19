رکورد صادرات گاز ایران به ترکیه ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تازهترین شماره هفتهنامه تحلیل تحولات جهانی نفت، گاز، انرژی و تغییر اقلیم ادارهکل امور اوپک، مجامع و سازمانهای بینالمللی وزارت نفت نشان میدهد ثبت رکورد تازه صادرات گاز ایران به ترکیه از مهمترین تحولات بازار گاز در هفته گذشته بوده است. براساس دادههای یورواستات و سازمان تنظیم مقررات بازار انرژی ترکیه، صادرات گاز ایران در ماههای آوریل و مه ۲۰۲۶ به بالاترین سطح تاریخی خود رسید و واردات گاز این کشور از ایران نیز در پنج ماه نخست سال، نسبت به مدت مشابه پارسال، ۶۵ درصد افزایش یافته است.
گزارش یادشده علت اصلی این رشد را رقابتیبودن قیمت گاز خط لوله ایران در مقایسه با محمولههای گرانقیمت الانجی اعلام میکند؛ موضوعی که باعث شده است گاز ایران پس از آذربایجان به دومین گزینه برای بازار ترکیه تبدیل شود. قرارداد صادرات گاز ایران و ترکیه در پایان ماه جاری میلادی پایان مییابد و با توجه به پایانیافتن برخی قراردادهای گازی ترکیه با روسیه و الجزایر، احتمال تلاش آنکارا برای تمدید همکاری با ایران وجود دارد.
درمجموع، بازار جهانی گاز در هفته گذشته بیش از هر عامل دیگری تحتتأثیر تنشهای ژئوپلیتیکی غرب آسیا قرار داشته است. کاهش عرضه الانجی از خلیج فارس، رقابت برای جذب محمولههای جایگزین را افزایش داده و سبب رشد قابل توجه قیمتها در بازارهای اصلی شده است، درحالیکه محدودیت ظرفیت صادراتی آمریکا باعث کاهش قیمت در بازار داخلی این کشور شده است.
براساس این گزارش، میانگین قیمت گاز طبیعی در بازار شمال شرق آسیا با افزایش یک دلار و ۲۸ سنت به ۱۷ دلار و ۴۸ سنت بهازای هر میلیون بیتییو رسید. قیمتها در جنوب غرب اروپا، بازار «تیتیاف» هلند و «انبیپی» انگلیس نیز بهترتیب با افزایش ۱.۴۷، ۱.۳۱ و ۱.۴۳ دلار همراه بود، اما در بازار هنریهاب آمریکا به دلیل محدودیت صادرات الانجی، میانگین قیمت ۲۳ سنت کاهش یافت و به ۳ دلار و ۱۲ سنت در هر میلیون بیتییو رسید.
پروژه «ترنسصحرا» همچنان درگیر موانع ساختاری
در بخش دیگری از این گزارش، روند اجرای پروژه خط لوله «ترنسصحرا» بررسی شده است؛ پروژهای که قرار است گاز نیجریه را از طریق الجزایر به اروپا منتقل کند. اگرچه عملیات اجرایی بخش الجزایری این خط لوله آغاز شده، اما مشکلاتی مانند نیاز به ۱۳ میلیارد دلار سرمایهگذاری، ناامنی مسیر، خرابکاریهای مکرر، ضعف هماهنگی میان کشورهای مشارکتکننده و محدودیت منابع گازی قابل صادرات، همچنان آینده این پروژه را با ابهام روبهرو کرده است.
این گزارش همچنین تأکید میکند که محدودیت ظرفیت خطوط انتقال گاز در اروپا، بهویژه در اسپانیا و ایتالیا و نیز نبود تمایل برای سرمایهگذاری در توسعه زیرساختها، از دیگر عوامل کندکننده اجرای این پروژه به شمار میرود.
کاهش عرضه خاورمیانه با رشد تولید سایر مناطق جبران میشود
براساس برآورد آژانس بینالمللی انرژی، عرضه گاز خاورمیانه در سال ۲۰۲۶ به دلیل کاهش تولید و صادرات قطر و امارات افت محسوسی خواهد داشت، اما افزایش تولید در آمریکای شمالی، آفریقا و دیگر مناطق جهان بخش عمده این کمبود را جبران میکند. درعینحال، آسیب به زیرساختهای انرژی و افزایش تقاضا، امنیت عرضه گاز را همچنان در وضع شکنندهای قرار داده و تکمیل سریع پروژههای جدید را به ضرورتی راهبردی برای بازار جهانی تبدیل کرده است.
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