استاندار قم : توقف فعالیت اصناف از ساعت ۱۳ تا ۱۷ ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو ظهر یکشنبه در نشست قرارگاه بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی استان که با حضور هیئت‌رئیسه اتاق اصناف و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در محل اتاق اصناف مرکز استان برگزار شد، بر ضرورت همکاری همه بخش‌ها برای عبور از روزهای گرم پیش رو تأکید کرد.



استاندار قم با اشاره به پیش‌بینی افزایش محسوس دمای هوا طی دو هفته آینده، اظهار کرد: شرایط جوی پیش‌رو ایجاب می‌کند که همه بخش‌های مصرف‌کننده انرژی با برنامه‌ریزی دقیق، نسبت به مدیریت مصرف برق اهتمام جدی داشته باشند.



وی افزود: کنترل مصرف در ساعات اوج بار، یکی از مهم‌ترین راهکارهای حفظ پایداری شبکه برق است و تحقق این هدف بدون مشارکت اصناف، شهروندان و سایر مشترکان امکان‌پذیر نخواهد بود.



بهنام‌جو با تأکید بر لزوم همکاری واحدهای صنفی ادامه داد: از اصناف انتظار می‌رود برای جلوگیری از بروز مشکلات در شبکه توزیع برق، در ساعات اوج مصرف از ساعت ۱۳ تا ۱۷ فعالیت خود را متوقف کرده و تجهیزات برقی غیرضروری را نیز خاموش کنند.



مدیریت مصرف انرژی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است



استاندار قم با بیان اینکه شرایط کنونی نیازمند همراهی همه بخش‌ها است، گفت: همکاری واحدهای صنفی در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف، نقش مؤثری در کاهش فشار وارد بر شبکه برق خواهد داشت.



وی خاطرنشان کرد: رعایت الگوی مصرف از سوی همه مشترکان، زمینه عبور موفق از پیک مصرف تابستان را فراهم می‌کند و از اعمال محدودیت‌های ناخواسته در تأمین برق جلوگیری خواهد کرد.



بهنام‌جو همچنین با اشاره به وضعیت مصرف برق در استان اظهار کرد: میزان ناترازی برق قم در سال گذشته به حدود ۳۰۰ مگاوات رسید که این موضوع ضرورت توجه بیشتر به مدیریت مصرف را دوچندان می‌کند.



وی افزود: سهم قابل توجه مصرف برق در بخش‌های خانگی، کشاورزی و صنعتی، ضرورت رعایت الگوی صحیح مصرف را بیش از گذشته نمایان کرده است.



همراهی اصناف از قطعی برق جلوگیری می‌کند



استاندار قم با قدردانی از همکاری بخش‌های مختلف در اجرای برنامه‌های مدیریت انرژی گفت: مشارکت فعال اصناف در اجرای این تصمیم، تأثیر مستقیمی بر حفظ پایداری شبکه برق استان خواهد داشت.



وی ادامه داد: همراهی شهروندان و فعالان اقتصادی در روزهای گرم پیش رو، امکان تأمین پایدار برق را افزایش داده و از بروز قطعی‌های احتمالی جلوگیری می‌کند.