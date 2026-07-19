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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۵

«وفور کالا، توزیع عادلانه و نظارت»؛ سه دستور استاندار برای آرامش بازار

«وفور کالا، توزیع عادلانه و نظارت»؛ سه دستور استاندار برای آرامش بازار

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی با تشریح سه اولویت اصلی ستاد تنظیم بازار، تأمین و وفور کالا، توزیع عادلانه و نظارت مستمر را لازمه حفظ آرامش بازار دانست و بر تشدید نظارت ها تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی پیش از ظهر یکشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار خراسان جنوبی با قدردانی از همراهی دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، اصناف، شهرداری و رسانه‌ها در مدیریت بازار، اظهار کرد: همه اعضای ستاد تنظیم بازار یک هدف مشترک دارند و آن افزایش رضایتمندی مردم از وضعیت بازار و خدمات‌رسانی مطلوب به شهروندان است.

وی با اشاره به برگزاری نشست ملی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و مسئولان اقتصادی کشور، افزود: عملکرد خراسان جنوبی در حوزه تنظیم و نظارت بر بازار در این نشست چندین مرتبه مورد تقدیر قرار گرفت که این موفقیت نتیجه هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و اصناف استان است.

استاندار خراسان جنوبی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های نظارتی از جمله تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، سپاه، اداره کل اطلاعات و بازرسان، تصریح کرد: این مجموعه‌ها بازوی توانمند ستاد تنظیم بازار هستند و نقش مهمی در حفظ ثبات بازار و جلوگیری از تخلفات ایفا می‌کنند.

هاشمی با تأکید بر حمایت از فعالیت بازارهای عرضه مستقیم کالا، گفت: اصل فعالیت این بازارها مورد حمایت است اما ساماندهی عرضه‌کنندگان سیار، ایجاد نظم، شناسایی فعالان و حفظ نظافت و آراستگی محیط بازار باید با جدیت دنبال شود.

وی همچنین بر لزوم تأمین مناسب ذخایر کالاهای اساسی تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های متولی باید با برنامه‌ریزی دقیق، ذخایر کالاهای مورد نیاز مردم را تأمین کنند و همزمان با رصد مستمر انبارها و سامانه‌های نگهداری کالا، از هرگونه احتکار و اخلال در بازار جلوگیری شود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت نان، اظهار کرد: اگرچه قیمت نان به صورت کشوری تعیین شده است، اما نظارت بر کیفیت، وزن چانه و نحوه ارائه خدمات در نانوایی‌ها بر عهده دستگاه‌های مسئول است و این نظارت باید به صورت روزانه انجام شود. نانوایی‌های باکیفیت نیز باید مورد تشویق قرار گیرند.

هاشمی با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار متعلق به همه شهرستان‌های استان است، افزود: تصمیم‌گیری‌ها نباید صرفاً معطوف به مرکز استان باشد و باید نیازها و مسائل بازار در همه شهرستان‌ها به صورت متوازن مورد توجه قرار گیرد.

وی سه محور اصلی مدیریت بازار را تأمین و وفور کالا، توزیع عادلانه و نظارت مستمر عنوان کرد و گفت: اگر کالا به میزان کافی در بازار موجود باشد، توزیع آن به شکل عادلانه انجام شود و نظارت مؤثر نیز برقرار باشد، بخش زیادی از دغدغه‌های مردم برطرف خواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی حضور میدانی مدیران در بازار را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: مدیران باید با حضور مستمر در بازار، گفت‌وگوی مستقیم با مردم و کسبه و بررسی میدانی مسائل، زمینه افزایش اعتماد عمومی و رضایتمندی شهروندان را فراهم کنند.

هاشمی در پایان با قدردانی از نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و انعکاس مطالبات مردم، گفت: رسانه‌ها در کنار دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با اطلاع‌رسانی دقیق، نقش مهمی در ایجاد آرامش روانی جامعه، امیدآفرینی و تقویت اعتماد عمومی ایفا کنند.

کد مطلب 6892636

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