به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه شورای اداری شهرستان خمینیشهر که ظهر یکشنبه برگزار شد، اسناد مالکیت ۱۸ هکتار از اراضی گردشگری منطقه لادر به نام شهرداری خمینیشهر صادر و به شهردار این شهر تحویل داده شد؛ اقدامی که پس از سالها پیگیری مسئولان شهرستان، به سرانجام رسید و بهعنوان گامی مهم در توسعه زیرساختهای گردشگری و جذب سرمایهگذاری شهری ارزیابی میشود.
حمیدرضا فلاح، مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان اصفهان، در این نشست با اشاره به روند چندساله تعیین تکلیف اراضی لادر اظهار کرد: پس از امضای تفاهمنامه در سال ۱۳۹۵، شهرداری خمینیشهر با وجود همه موانع و محدودیتها، مسئولیت آمادهسازی و اجرای تعهدات خود را بهطور کامل انجام داد و با پیگیری مستمر، زمینه تحقق حقوق قانونی شهر و شهروندان را فراهم کرد.
وی افزود: تلاشهای مستمر شهرداری خمینیشهر در کنار پیگیریهای فرمانداری، نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی و برگزاری جلسات متعدد در سطوح شهرستان، استان و وزارت راه و شهرسازی، سرانجام به نتیجه رسید و اسناد ۱۸ هکتار از اراضی گردشگری لادر به نام شهرداری خمینیشهر صادر و تحویل شد.
گامی در مسیر توسعه گردشگری و سرمایهگذاری
فلاح با بیان اینکه صدور این اسناد بخشی از تعهدات دولت در قبال شهرداری خمینیشهر است، تصریح کرد: این اقدام زمینه را برای توسعه زیرساختهای گردشگری، جذب سرمایهگذار و اجرای طرحهای عمرانی در منطقه لادر فراهم میکند و سایر تعهدات نیز با همکاری دستگاههای مرتبط در دست پیگیری است.
وی در پایان ضمن قدردانی از مدیریت شهری خمینیشهر برای پیگیری مستمر این مطالبه، ابراز امیدواری کرد که با تداوم تعامل میان شهرداری و دستگاههای اجرایی، سایر مراحل نیز در آینده نزدیک به سرانجام برسد و ظرفیتهای این منطقه در مسیر توسعه و خدمترسانی به مردم مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
۳۲ قطعه زمین سنددار شد
علیاصغر حاجحیدری، شهردار خمینیشهر نیز در این نشست اعلام کرد: با امضای تفاهمنامه میان دستگاههای ذیربط و همکاری اداره ثبت اسناد و املاک، ۳۲ قطعه زمین با کاربری گردشگری در منطقه لادر سنددار شده و اسناد آن در اختیار شهرداری قرار گرفت.
وی این اتفاق را یکی از مهمترین دستاوردهای سالهای اخیر مدیریت شهری دانست و اظهار کرد: صدور اسناد اراضی گردشگری لادر، بزرگترین موفقیتی است که امروز نصیب مردم خمینیشهر شده و نتیجه سالها تلاش، پیگیری و همدلی مسئولان و مدیران شهرستان است.
لادر برای همیشه متعلق به مردم خمینیشهر
شهردار خمینیشهر با اشاره به وسعت اراضی لادر افزود: مجموع اراضی این منطقه حدود ۲۳۰ هکتار است که بر اساس مطالعات و طرح مصوب سال ۱۳۹۵، ۱۸ هکتار از آن دارای کاربری گردشگری شد. این کاربری در طرح جامع و طرح تفصیلی شهر نیز به تصویب رسید و اکنون با صدور اسناد رسمی، زمینه بهرهبرداری قانونی و توسعه این ظرفیت ارزشمند فراهم شده است.
حاجحیدری ادامه داد: با صدور این اسناد، منطقه گردشگری لادر برای همیشه متعلق به مردم خمینیشهر باقی خواهد ماند و شهرداری میتواند بر اساس ضوابط قانونی، از طریق واگذاری مستقیم یا مشارکت با سرمایهگذاران بخش خصوصی، زمینه اجرای طرحهای گردشگری، تفریحی و خدماتی را فراهم کند.
وی همچنین از حمایتهای فرماندار شهرستان، اعضای شورای اسلامی شهر در دورههای مختلف، نمایندگان شهرستان در دورههای مختلف، اداره ثبت اسناد و املاک و تمامی دستگاههای اجرایی که در به ثمر رسیدن این موضوع همکاری کردند، قدردانی کرد و گفت: امروز اختلافات گذشته درباره مالکیت این اراضی پایان یافته و با صدور اسناد رسمی، مسیر خدمترسانی، سرمایهگذاری و توسعه این منطقه هموار شده است.
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