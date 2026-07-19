به گزارش خبرنگار مهر، گلاره ناظمی، در حاشیه مراسم امضای قرارداد ساخت ساختمان جدید فدراسیون فوتبال، درباره برنامه‌های پیش‌روی فوتسال بانوان اظهار کرد: پس از پشت سر گذاشتن مسابقات بین‌المللی و جام جهانی فوتسال در سال گذشته، امسال رویداد بین‌المللی مهمی در بخش فوتسال نداریم، اما مسابقات المپیک جوانان را در سنگال پیش رو داریم و امیدواریم نمایندگان کشورمان عملکرد خوبی در این رقابت‌ها داشته باشند.



وی درباره وضعیت داوران بین‌المللی ایران گفت: خوشبختانه داوران بین‌المللی کشورمان با توجه به ابلاغ‌های متعدد، همواره مورد اعتماد کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) و فیفا بوده‌اند. همان‌طور که در جام جهانی فوتسال بانوان نیز شاهد بودیم، داوران زن ایران بار دیگر در این رقابت‌ها حضور داشتند؛ اتفاقی که پیش از این نیز برای نخستین بار رقم خورده بود.



مسئول کمیته مسابقات بانوان فدراسیون فوتبال در خصوص حق‌الزحمه داوران فوتسال بانوان اظهار داشت: فوتسال به طور کلی رشته‌ای مظلوم است و در این میان فوتسال بانوان شرایط سخت‌تری دارد. به اعتقاد من، داوران فوتسال بانوان کمترین حق‌الزحمه را در میان داوران دریافت می‌کنند.



وی افزود: رقم دقیق پرداختی‌ها را به دلیل اینکه هنوز واریزی جدیدی انجام نشده نمی‌دانم، اما مطمئن هستم دریافتی داوران بانوان در مقایسه با داوران لیگ برتر آقایان شاید یک‌پنجم یا حتی یک‌دهم باشد. از مبالغ جدید اطلاعی ندارم اما امیدوارم افزایش پیدا کرده باشد.



ناظمی تأکید کرد: پایین بودن حق‌الزحمه باعث شده داوران جوان انگیزه کافی برای ورود به عرصه داوری، به‌ویژه در فوتسال بانوان، نداشته باشند. در نتیجه ممکن است در آینده نتوانیم از استعدادهایی که می‌توانند به داوران صاحب‌نام تبدیل شوند، بهره‌مند شویم و این موضوع چشم‌انداز روشنی را پیش روی داوری فوتسال بانوان قرار نمی‌دهد.



وی درباره سطح داوری در جام جهانی فوتسال نیز گفت: در دوره قبل جام جهانی، برخی داوران دو مسابقه را قضاوت کردند اما در این دوره شاهد حضور شش داور زن بودیم که البته تعلق داشتن کشور میزبان به همان کنفدراسیون نیز در این موضوع بی‌تأثیر نبود.



مسئول کمیته مسابقات بانوان فدراسیون فوتبال ادامه داد: نکته مثبت این بود که داوران زن در مسابقات مهمی قضاوت کردند و عملکرد قابل قبولی داشتند. البته انتظار می‌رفت در مرحله یک‌هشتم نهایی یا مراحل حذفی نیز از آنها استفاده شود، اما در مجموع اتفاق بسیار خوبی بود که در یکی از مسابقات، کل تیم داوری را بانوان تشکیل دادند.



ناظمی در پایان خاطرنشان کرد: این موضوع نشان‌دهنده اعتماد فیفا به داوران زن است. از جام جهانی ۲۰۲۲ قطر این روند در فوتبال آغاز شد و پیش از آن نیز در جام جهانی فوتسال ۲۰۲۱ لیتوانی، برای نخستین بار تفکیک جنسیتی در انتخاب داوران کنار گذاشته شد تا هر داوری که از توانایی لازم برخوردار باشد، فارغ از زن یا مرد بودن، فرصت قضاوت در مسابقات را پیدا کند.