تقدیر کنفدراسیون فوتبال آسیا از ناظمی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در پی اعلام بازنشستگی گلاره ناظمی از داوری فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامهای به فدراسیون فوتبال از سالها فعالیت و خدمات ارزشمند این داور ایرانی تقدیر کرد.
در این نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا با اشاره به اعلام بازنشستگی گلاره ناظمی از حرفهایگری، تعهد و مشارکت ارزشمند او در خانواده داوری فوتسال تقدیر و برای وی در ادامه مسیر زندگی آرزوی موفقیت کرد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا در بخشی از این نامه با اشاره به عملکرد ناظمی در سالهای فعالیتش، تأکید کرده است که تعهد و اشتیاق او به این رشته برای تمامی افرادی که در طول سالها با وی همکاری داشتهاند کاملاً مشهود بوده است.
AFC همچنین وی را الهامبخش بسیاری از افراد در عرصه داوری دانسته و از حرفهایگری مثالزدنی، تعهد و تلاشهای ارزشمند او در مسیر توسعه و ارتقای داوری فوتسال تقدیر کرده است.
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