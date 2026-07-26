اعلام اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی جوانان بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال دختران جوان از ۷ تا ۱۲ مرداد در سازمان علمی پژوهشی انقلاب، موسسه پارت کیان برگزار می‌شود.

به همین منظور فاطمه شریف سرمربی تیم ملی فوتسال دختران جوان اسامی بازیکنان دعوت شده به این اردو را به شرح زیر اعلام کرد:

اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

زهرا امینی،آسنا نادری ، آیلاحاجیان (اصفهان)

عسل دهقانی نیا (اردبیل)

نرگس امیر محسنی، فاطمه لطف زاده (تهران)

سما نوروزی ،آیتان بداغی (بوشهر)

مریم خلیلی فر، فاطمه اکبری فر(خوزستان)

سارینا زارع حقیقی،فاطمه عباسی (خراسان رضوی)

نفیسه محمدی، نیایش رحمانی قزوین)

الناز حسینی پور، فاطمه شهسواری (کرمان)

حدیث یاری، الینا منصوری ، باران حسینی (کرمانشاه)

مهرسا براری شمس آباد( گیلان)

ستایش رضایی(مازندران)

بازیکنان دعوت شده باید عصر روز چهارشنبه ۷ مرداد خود را به کادر فنی معرفی کنند.

اردوهای تیم ملی فوتسال جوانان بانوان در راستای آماده‌سازی برای حضور در مسابقات المپیک جوانان که آبان‌ به میزبانی سنگال برگزار خواهد شد در حال برگزاری است.

تیم ملی فوتسال ایران نیز در گروه B این رقابت‌ها با تیم‌های ایتالیا، کامرون و کاستاریکا هم‌گروه است.