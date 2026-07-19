نمایشنامه «تالاربالاخانه» به جشنواره بین المللی هنری رومانی راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشنامه «تالاربالاخانه» نوشته مهدی مهربان، نویسنده و مدرس هنرهای نمایشی استان گیلان، به سومین دوره جشنواره بینالمللی هنری ABCDETC راه یافت.

این جشنواره که از ۲۶ تا ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ (مطابق با ۱۷ تا ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶) با همکاری اختصاصی آرشیو ملی فیلم رومانی و در محل «سینماتک رومانی» در شهر بخارست برگزار می شود، رویدادی هنری و مستقل به شمار می رود که در سال ۲۰۲۵ پایه گذاری شده و به تجلیل از خلاقیت و منحصربه فرد بودن آثار هنری می پردازد.

گفتنی است، نمایش «تالاربالاخانه» پیش از این در مهرماه ۱۴۰۴ در دو نوبت اجرا شده است؛ اجرای نخست از ۲۳ تا ۲۵ مهرماه در مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیاء شهر رشت و اجرای دوم از ۲۶ مهر تا ۲ آبان ماه در تماشاخانه روزنه آبی شهرستان صومعه سرا با مجوز رسمی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان و همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان صومعه سرا به صحنه رفته بود.