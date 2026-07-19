قیصری: اولویت نخست ترمیم کابینه، وزارت نفت است

زینب قیصری، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از عملکرد وزیر نفت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر راه و شهرسازی، اظهار داشت: در شرایط کنونی، اولویت نخست اصلاح کابینه، وزارت نفت است.

وی گفت: آقای پاک‌نژاد نه به برنامه‌هایی که در زمان اخذ رأی اعتماد به مجلس ارائه کرد، عمل کرده و نه تکالیف قانونی وزارت نفت در برنامه هفتم پیشرفت را به‌درستی به سرانجام رسانده است. همچنین در حوزه ارزآوری و بازگشت منابع ارزی ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌ها نیز عملکرد قابل قبولی نداشته و این تعلل‌ها در بروز نوسانات ارزی و اتفاقات دی‌ماه بی‌تأثیر نبوده است.

قیصری افزود: اگرچه در برخی وزارتخانه‌های دیگر نیز ضعف‌ها و کاستی‌های جدی وجود دارد، اما وزارت نفت به دلیل نقش مستقیم در اقتصاد کشور، معیشت مردم و مدیریت شرایط جنگی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. کوتاهی در این وزارتخانه آثار گسترده‌تری نسبت به سایر دستگاه‌ها بر زندگی مردم و اقتصاد ملی بر جای می‌گذارد.

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: متأسفانه وزیر نفت به جای تمرکز بر احیای ظرفیت‌های آسیب‌دیده صنعت نفت، افزایش تولید، توسعه صادرات و حل مسائل اساسی این وزارتخانه، بخش قابل توجهی از وقت خود را صرف عزل و نصب‌های مدیریتی کرده است؛ در حالی که انتظار می‌رود در این مقطع حساس، همه توان وزارتخانه معطوف به تقویت تولید، تأمین انرژی و افزایش درآمدهای کشور باشد.

وی تأکید کرد: هرچند آقای میدری و خانم مالواجرد نیز در حوزه مسئولیت خود با کاستی‌هایی مواجه بوده‌اند، اما معتقدم اولویت اول امروز کشور، بررسی عملکرد وزیر نفت و اصلاح مدیریت این وزارتخانه است و در مراحل بعدی هم حتما برای این دو وزارتخانه باید فکری کرد.