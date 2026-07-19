۷ کمیته تخصصی ستاد اربعین در بخش ارم تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری عصر یکشنبه در اولین نشست رسمی ستاد اربعین حسینی و پیاده‌روی ولایت بخش ارم که با حضور مسئولان محلی، دهیاران، نمایندگان هیئات مذهبی و گروه‌های جهادی در سالن جلسات بخشداری برگزار شد، با اشاره به اهمیت معنوی و اجتماعی این دو رویداد بزرگ اظهار کرد: اربعین فقط یک راهپیمایی نیست، بلکه نماد وحدت امت اسلام و نمایش قدرت نرم تشیع در جهان امروز است.

وی افزود: پیاده‌روی ولایت نیز مکمل این حرکت عظیم برای کسانی است که توفیق حضور در کربلا را ندارند و ما موظفیم بستر این حماسه معنوی را در شأن مردم مؤمن و انقلابی بخش ارم فراهم کنیم.

ساختار ۷ گانه ستاد

بخشدار ارم از تشکیل هفت کمیته تخصصی در این ستاد خبر داد و گفت: کمیته‌های «امنیتی و انتظامی»، «بهداشت و سلامت»، «حمل‌ونقل و ترابری»، «اسکان و تغذیه (موکب‌داری)»، «فرهنگی و رسانه‌ای»، «پشتیبانی و خدمات شهری» و «داوطلبان و مشارکت‌های مردمی» مسئولیت برنامه‌ریزی و اجرای تمامی امور مرتبط را بر عهده دارند.

وی تصریح کرد: مسئول هر کمیته موظف است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت برنامه عملیاتی خود شامل برآورد نیروی انسانی، تجهیزات و زمان‌بندی اجرا را به دبیرخانه ستاد در بخشداری ارائه دهد.

تأکید بر مشارکت مردمی و موکب‌ داری

بخشدار ارم با تأکید بر اینکه جوهره اربعین با مشارکت مردم معنا می‌یابد، خاطرنشان کرد: ما در ستاد فقط نقش هماهنگ‌کننده و پشتیبان داریم و اصل میدان متعلق به مردم، هیئات و گروه‌های جهادی است. موکب‌ها سفارتخانه‌های فرهنگی ما هستند و باید از این ظرفیت عظیم برای ارائه تصویری شایسته از فرهنگ عاشورایی بهره ببریم.