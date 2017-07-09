به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات، در جلسه کمیته مشارکت‌های مردمی، اسکان و تغذیه ستاد اربعین حسینی، نخستین پروانه موکب‌داری بنام موکب «قمربنی‌هاشم ع» شهرستان مانه و سملقان استان خراسان شمالی جهت استقرار در کربلای معلی با امضاء حسن پلارک رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات صادر شد.

جمشید گودرزی قائم مقام ستاد بازسازی عتبات عالیات در امور اربعین در این خصوص ضمن دعوت از متقاضیان برپایی موکب و ارائه خدمات به زائران اربعین برای تعجیل در طرح ثبت نام و شناسنامه‌دار کردن مواکب گفت: هیئات و خیرینی که در این طرح ثبت نام کرده و پروانه موکب داری دریافت کنند، در اولویت دریافت خدمات هستند.

وی گفت: با توجه به تمایل مسئولان محلی و ملی دو کشور برای بازگشایی مرز خسروی در ایام اربعین، ستاد بازسازی عتبات به عنوان مسئول کمیته مشارکت‌های مردمی اسکان و تغذیه این آمادگی را دارد تا به محض نهایی شدن موضوع، تدابیر لازم برای برپایی موکب‌ها در این مرز اجرایی کند.

قائم مقام ستاد بازسازی عتبات عالیات در امور اربعین با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود تعداد موکب‌های ایرانی نسبت به سال گذشته ۲۰درصد افزایش یابد افزود: تا کنون بیشترین درخواست صدور پروانه موکب‌داری از استان‌های ایلام، خوزستان و بوشهر بوده است.

گودرزی تصریح کرد: براساس تصمیم ستاد مرکزی اربعین حسینی و کمیته مشارکت‌های مردمی، اسکان و تغذیه، امسال در راستای ساماندهی و ارتقاء سطح خدمات دهی به زائران اربعین، طرح شناسنامه‌دار کردن مواکب‌ها در سراسر کشور اجرایی شده است.

وی افزود: براین اساس از تمامی هیئات مذهبی، نهادها و مدیران مواکبی که سالهای گذشته افتخار خدمت به زائران را داشته‌اند و نیز اشخاص و خیرینی که تمایل دارند از امسال در این امر مشارکت نمایند، دعوت می‌شود تا برای تشکیل پرونده و ثبت نام در طرح شناسنامه‌دار کردن مواکب و دریافت پروانه فعالیت به دفاتر ستادهای بازسازی عتبات عالیات در سراسر کشور مراجعه کنند.

قائم مقام ستاد بازسازی عتبات عالیات در امور اربعین گفت: این طرح مشمول تمامی موکب‌های در مرز، طول مسیر و موکب‌های مستقر در شهرهای نجف اشرف، کربلا، کاظمین وسامراء است.

گودرزی درباره مزیت‌های مشارکت موکب‌داران در این طرح خاطرنشان کرد: کمک به امور گمرکی موکب‌ها برای تردد در مرز، در اختیار گذاشتن زمین، ارائه خدمات زیربنایی و زیرساختی مانند آب و برق، تسهیل در ایجاد هماهنگی‌ها در مرز و داخل خاک عراق، ارائه ویزای خادمی، در اختیار قراردادن انبار دائمی، ساماندهی امور و جلوگیری از هدر رفت منابع ازجمله فواید شناسنامه دار شدن موکب‌های اربعین حسینی است.

قائم مقام ستاد بازسازی عتبات عالیات در امور اربعین افزود: هموطنان علاقه‌مند به مشارکت در فیض میزبانی زائران اربعین حسینی می‌توانند کمک‌ها و نذورات خود را به حساب ۱۰۴۰ بانک‌های ملی، پست بانک و ملت در سراسر کشور واریز نمایند.

گودرزی، مردم و دولت عراق را میزبان اصلی راهپیمایی اربعین حسینی اعلام کرد و ضمن تجلیل از خدمات خالصانه آنها افزود: براساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، ما به نمایندگی از مردم و تنها با هدف مشارکت در فیض میزبانی در کنار برادران عراقی در این کنگره عظیم حضور داشتیم.

وی گفت: راهپیمایی میلیونی اربعین حسینی حرکتی مردمی و متکی به مشارکت و کمک‌های تمامی محبان اهل بیت علیهم السلام است و ستاد بازسازی عتبات به عنوان مسئول «کمیته مشارکت‌های مردمی، اسکان و تغذیه»، وظیفه ساماندهی امور و ایجاد هماهنگی‌ها را برعهده دارد.