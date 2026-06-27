اعزام ۵ آمبولانس و ۶۰ تیم هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد به اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد اربعین استان کهگیلویه و بویراحمد با تشریح برنامههای جمعیت هلال احمر برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: جمعیت هلال احمر استان در همایش عظیم جهانی اربعین همواره اقدامات مؤثر و ارزشمندی انجام داده و امسال نیز با آمادگی کامل در این مأموریت حضور خواهد داشت.
وی افزود: آمادگی کامل استان به سازمان امداد و نجات کشور اعلام شده و تمهیدات لازم برای مأموریتهای داخل کشور و همچنین کشور عراق پیشبینی شده است.
معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه سال گذشته سه دستگاه آمبولانس به همراه سه تیم امداد، کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی به کربلا اعزام شده بود، تصریح کرد: امسال این تعداد به پنج دستگاه آمبولانس افزایش یافته و تمامی مراحل کاپوتاژ و تشریفات بینالمللی خودروها انجام و به سازمان امداد و نجات کشور ابلاغ شده است.
وی با اشاره به نقش پشتیبانی استان از خوزستان در ایام اربعین گفت: همانند سالهای گذشته، کهگیلویه و بویراحمد به عنوان استان معین خوزستان در حوزه لجستیک و عملیات امدادرسانی فعالیت خواهد کرد و آمادگی استقرار و بهکارگیری ۳۰ دستگاه خودروی امدادی در محورهای مواصلاتی را دارد.
مظفری ادامه داد: در صورت نیاز استان خوزستان، خودروها و امکانات امدادی به سرعت اعزام خواهند شد و در مسیر تردد زائران، امدادگران به صورت زنجیرهای از یک پایگاه به پایگاه بعدی، زائران را تا مرز شلمچه همراهی و پشتیبانی خواهند کرد.
وی همچنین از آمادگی استان در تأمین اقلام استراتژیک امدادی خبر داد و افزود: پتو، موکت، بستههای غذایی و سایر اقلام مورد نیاز نیز برای پشتیبانی از استان خوزستان در صورت بروز هرگونه شرایط اضطراری پیشبینی شده است.
معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به آموزش نیروهای امدادی اظهار کرد: ۷۳۰ نفر از امدادگران، نجاتگران و داوطلبان جمعیت هلال احمر استان دورههای آموزشی مدیریت تجمعات اربعین حسینی را گذراندهاند و گزارش این آمادگی نیز به سازمان امداد و نجات کشور ارسال شده است.
وی اضافه کرد: در راستای هماهنگی هرچه بیشتر، تاکنون پنج جلسه تخصصی برگزار شده که سه جلسه در سطح استان و شهرستانها و دو جلسه نیز با سازمان امداد و نجات در ساختمان صلح تهران بوده است.
مظفری پایان با تأکید بر آمادگی کامل جمعیت هلال احمر استان گفت: در مجموع ۶۰ تیم عملیاتی به صورت شبانهروزی و ۳۰ تیم پشتیبان برای ارائه خدمات امدادی به زائران اربعین حسینی آماده خدمترسانی هستند و امیدواریم بتوانیم خدمتگزار شایستهای برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) باشیم.
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