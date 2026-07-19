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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۲

نخستین گروه از تیم درمانی هلال‌احمر اصفهان به عراق اعزام شد

نخستین گروه از تیم درمانی هلال‌احمر اصفهان به عراق اعزام شد

اصفهان- معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان، از اعزام نخستین گروه از تیم درمانی این جمعیت به کشور عراق برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عادل زاده اظهار کرد: این تیم متشکل از ۷۰ نفر از کادر درمان شامل پزشکان متخصص در رشته‌های داخلی، قلب، ارتوپدی، اطفال، عفونی، روانپزشکی، زنان و زایمان، طب اورژانس، ۱۲ پزشک متخصص و ۱۱ پزشک عمومی است که در درمانگاه «نَبا» در شهر نجف اشرف به زائران خدمات درمانی ارائه خواهند کرد.

وی افزود: همچنین پنج دستگاه آمبولانس به کشور عراق اعزام می‌شود و پنج دستگاه آمبولانس دیگر به همراه یک دستگاه خودروی ارتباطات نیز در مرزهای خروجی کشور مستقر خواهند شد تا در صورت نیاز، خدمات امدادی و پشتیبانی لازم به زائران ارائه شود.

عادل زاده با تأکید بر آمادگی کامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان برای مشارکت در عملیات اربعین، اظهار کرد: این اعزام با هدف ارتقای سطح خدمات درمانی و امدادی و خدمت‌رسانی شایسته به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) انجام شده است.

کد مطلب 6892850

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