به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عادل زاده اظهار کرد: این تیم متشکل از ۷۰ نفر از کادر درمان شامل پزشکان متخصص در رشته‌های داخلی، قلب، ارتوپدی، اطفال، عفونی، روانپزشکی، زنان و زایمان، طب اورژانس، ۱۲ پزشک متخصص و ۱۱ پزشک عمومی است که در درمانگاه «نَبا» در شهر نجف اشرف به زائران خدمات درمانی ارائه خواهند کرد.

وی افزود: همچنین پنج دستگاه آمبولانس به کشور عراق اعزام می‌شود و پنج دستگاه آمبولانس دیگر به همراه یک دستگاه خودروی ارتباطات نیز در مرزهای خروجی کشور مستقر خواهند شد تا در صورت نیاز، خدمات امدادی و پشتیبانی لازم به زائران ارائه شود.

عادل زاده با تأکید بر آمادگی کامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان برای مشارکت در عملیات اربعین، اظهار کرد: این اعزام با هدف ارتقای سطح خدمات درمانی و امدادی و خدمت‌رسانی شایسته به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) انجام شده است.