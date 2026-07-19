به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی عصر یکشنبه در جلسه کارگروه مناسب‌سازی معابر شهری در محل بهزیستی گرمسار، اظهار کرد: مناسب‌سازی معابر، ساختمان‌های اداری، ورودی‌ها، مسیرهای دسترسی و اماکن عمومی برای معلولان و سالمندان باید در دستور کار فوری قرار گیرد.

وی بر اجرای کامل ضوابط قانونی برای تسهیل تردد و بهره‌مندی افراد دارای معلولیت و سالمندان از خدمات عمومی تأکید کرد و ادامه داد: مناسب‌سازی باید از مرحله طراحی تا اجرای پروژه‌های عمرانی مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار گرمسار خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی، شهرداری، نظام مهندسی، اداره راه و شهرسازی و سایر نهادهای مرتبط موظف‌اند در صدور مجوزها و اجرای طرح‌های عمرانی، الزامات مناسب‌سازی را به‌طور کامل رعایت کنند.

همتی با اشاره به حقوق برابر شهروندان تاکید کرد: طراحی فضاهای عمومی باید به گونه‌ای باشد که همه اقشار جامعه، به‌ویژه افراد دارای معلولیت و سالمندان، بدون مانع از امکانات شهری و خدمات اداری بهره‌مند شوند.

وی همچنین بر ضرورت پیگیری مصوبات کارگروه تأکید کرد و افزود: جلسات باید با برنامه‌ریزی دقیق، زمان‌بندی مشخص و نظارت مستمر بر اجرای مصوبات همراه باشد تا نتایج آن در بهبود وضعیت مناسب‌سازی شهرستان به‌صورت ملموس قابل مشاهده باشد.