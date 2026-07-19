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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۴

تکلیف دستگاه‌های گرمسار برای مناسب‌سازی معابر؛ شهری بدون مانع برای همه

تکلیف دستگاه‌های گرمسار برای مناسب‌سازی معابر؛ شهری بدون مانع برای همه

گرمسار- فرماندار گرمسار رعایت کامل ضوابط دسترسی پذیری را برای تمام پروژه‌های عمرانی الزامی دانست و بر نظارت مستمر بر اجرای مصوبات برای تحقق شهری فراگیر تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی عصر یکشنبه در جلسه کارگروه مناسب‌سازی معابر شهری در محل بهزیستی گرمسار، اظهار کرد: مناسب‌سازی معابر، ساختمان‌های اداری، ورودی‌ها، مسیرهای دسترسی و اماکن عمومی برای معلولان و سالمندان باید در دستور کار فوری قرار گیرد.

وی بر اجرای کامل ضوابط قانونی برای تسهیل تردد و بهره‌مندی افراد دارای معلولیت و سالمندان از خدمات عمومی تأکید کرد و ادامه داد: مناسب‌سازی باید از مرحله طراحی تا اجرای پروژه‌های عمرانی مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار گرمسار خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی، شهرداری، نظام مهندسی، اداره راه و شهرسازی و سایر نهادهای مرتبط موظف‌اند در صدور مجوزها و اجرای طرح‌های عمرانی، الزامات مناسب‌سازی را به‌طور کامل رعایت کنند.

همتی با اشاره به حقوق برابر شهروندان تاکید کرد: طراحی فضاهای عمومی باید به گونه‌ای باشد که همه اقشار جامعه، به‌ویژه افراد دارای معلولیت و سالمندان، بدون مانع از امکانات شهری و خدمات اداری بهره‌مند شوند.

وی همچنین بر ضرورت پیگیری مصوبات کارگروه تأکید کرد و افزود: جلسات باید با برنامه‌ریزی دقیق، زمان‌بندی مشخص و نظارت مستمر بر اجرای مصوبات همراه باشد تا نتایج آن در بهبود وضعیت مناسب‌سازی شهرستان به‌صورت ملموس قابل مشاهده باشد.

کد مطلب 6892792

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