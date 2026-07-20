به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان قاسمی بعد از ظهر دوشنبه در بازدید از مرکز توانبخشی معلولان شهرستان البرز، ضمن گفت‌وگو با کادر درمانی، مراقبان و مددجویان این مرکز، اظهار کرد: مراکز توانبخشی، خانه امید انسان‌هایی هستند که به حمایت و توجه ویژه جامعه نیاز دارند و خدمت در این مراکز، فراتر از یک شغل، جلوه‌ای از ایثار و مسئولیت‌پذیری است.

وی افزود: خدمت به توان‌خواهان، بزرگ‌ترین آزمون صداقت و انسانیت برای مدیران به شمار می‌آید و باید با نگاه حمایتی، زمینه ارتقای کیفیت خدمات به این قشر فراهم شود.

فرماندار شهرستان البرز با تأکید بر اینکه حضور میدانی مسئولان نباید به مناسبت‌های خاص محدود شود، تصریح کرد: وظیفه دولت در شهرستان البرز، کاهش دغدغه‌های خانواده‌های دارای معلول است و با تمام ظرفیت برای رفع مشکلات مراکز حمایتی تلاش خواهیم کرد.

قاسمی با اشاره به حضور شهردار الوند در این بازدید، خاطرنشان کرد: همکاری فرمانداری، شهرداری و بهزیستی می‌تواند زمینه ایجاد شبکه‌ای منسجم برای حمایت از توان‌خواهان را فراهم کند تا هیچ‌یک از مراکز در انجام مأموریت‌های خود با مشکل مواجه نشوند.

وی تأکید کرد: ارتقای کیفیت زندگی معلولان و پشتیبانی از مراکز توانبخشی از اولویت‌های مدیریت شهرستان البرز است و این مسیر با همکاری همه دستگاه‌های مسئول دنبال خواهد شد.

