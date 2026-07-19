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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۶

نماینده لبنانی: آمریکا آلت دست اسرائیل است

نماینده لبنانی: آمریکا آلت دست اسرائیل است

نماینده پارلمان لبنان با انتقاد از انفعال مقامات این کشور در قبال تجاوزات رژیم صهیونیستی توافق امضا شده با تل آویو را یک رسوایی خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، علی فیاض عضو فراکسیون وفا به مقاومت وابسته به حزب الله تاکید کرد که حملات علیه جنوب لبنان، ترورها و نابود کردن خانه های مردم توسط رژیم صهیونیستی که با حمایت مقامات رسمی کشور صورت می گیرد همچنان ادامه دارد. توافق چارچوب که میان بیروت و رژیم صهیونیستی امضا شده به معنی واقعی کلمه یک رسوایی است.

وی اضافه کرد: مقامات لبنانی بر اساس منطق شکست خوردگان رفتار می کنند و درباره شروط تسلیم شدن مذاکره می کنند. آنها باعث تثبیت شدن اشغالگری اسرائیل علیه لبنان و توجیه تجاوزات دشمن و تشدید شکاف میان مردم لبنان شده اند.

فیاض بیان کرد: آمریکا به بند اول تفاهم نامه با ایران یعنی توقف جنگ علیه لبنان عمل نکرد. این کشور تبدیل به آلت دست اسرائیل شده و تل آویو آن را به سمت درگیری هایی می کشاند که نفعی برای واشنگتن ندارد.

کد مطلب 6892366

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