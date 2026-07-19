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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۰

ساخت ۲ مدرسه در روستاهای بخش امام سقز با مشارکت خیران

ساخت ۲ مدرسه در روستاهای بخش امام سقز با مشارکت خیران

سقز- بخشدار امام سقز از اعلام آمادگی دو خیر برای ساخت مدارس روستاهای تخت و ایلو خبر داد و گفت: عملیات اجرایی ساخت مدرسه روستای قامیشله نیز از ماه آینده آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رستمی شامگاه یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه های کردستان از برنامه‌ریزی برای توسعه فضاهای آموزشی و جبران کمبودهای موجود در مدارس این بخش خبر داد و اظهار کرد: با مشارکت خیران، زمینه ساخت دو واحد آموزشی جدید در روستاهای تخت و ایلو فراهم شده است.

وی افزود: دو خیر به نام‌های حسامی و ورمزیانی برای احداث مدارس در این دو روستا اعلام آمادگی کرده‌اند که امیدواریم با آغاز عملیات اجرایی این طرح‌ها، بخشی از نیازهای آموزشی منطقه برطرف شود.

بخشدار امام سقز همچنین از آغاز عملیات ساخت مدرسه در روستای قامیشله خبر داد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه آموزشی از ماه آینده آغاز خواهد شد.

رستمی در ادامه به اقدامات انجام‌شده برای بهسازی و توسعه زیرساخت‌های آموزشی در بخش امام اشاره کرد و افزود: عملیات اجرایی ساخت دیوار محوطه مدرسه روستای دره‌تفی نیز آغاز شده است.

وی با اشاره به حمایت‌های صورت‌گرفته برای تجهیز و تکمیل مدارس این بخش، بیان کرد: نماینده مردم شهرستان‌های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی از محل اعتبارات در اختیار خود، مبلغ یک میلیارد تومان برای خرید تجهیزات و تکمیل محوطه مدارس اختصاص داده است.

بخشدار امام سقز با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های آموزشی نیازمند مشارکت دستگاه‌های اجرایی و خیران است، خاطرنشان کرد: بخش امام شهرستان سقز دارای ۶۹ واحد آموزشی و یک هزار و ۳۳۳ دانش‌آموز است و توسعه فضاهای آموزشی متناسب با نیازهای منطقه از اولویت‌های این بخش به شمار می‌رود.

کد مطلب 6892916

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