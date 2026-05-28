آغاز عملیات اجرایی سه طرح عمرانی در روستای احمدمرده سقز

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رستمی صبح پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: عملیات اجرایی سه پروژه شامل احداث سرویس بهداشتی عمومی، اجرای دیوار حائل مسیر رودخانه و ساماندهی چشمه قناتی روستای احمدمرده آغاز شده است.
وی افزود: اجرای این طرحها در راستای توسعه زیرساختهای روستایی، ارتقای خدمات عمومی و افزایش ایمنی و رفاه ساکنان روستا انجام میشود.
بخشدار امام سقز با اشاره به برنامههای عمرانی امسال در این بخش، گفت: بخش امام دارای ۵۳ دهیاری فعال است و برای سال جاری اجرای ۵۶ طرح عمرانی در روستاهای این بخش برنامهریزی شده است.
رستمی ادامه داد: این طرحها در حوزههای مختلف از جمله اصلاح و توسعه معابر، هدایت و دفع آبهای سطحی و فاضلاب، احداث و تکمیل زمینهای ورزشی، ایجاد و تجهیز پارکهای کودک، احداث جایگاه جمعآوری زباله و جدولگذاری معابر اجرا خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این پروژهها، زمینه توسعه متوازن روستاها و بهبود کیفیت خدماترسانی به روستاییان بیش از پیش فراهم شود.
