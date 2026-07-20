به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل جباری اظهار کرد: توسعه زنجیره تولید در بخش شیلات گلستان با حمایتهای مالی دولت وارد مرحله جدیدی شده و بر اساس مصوبات سفر استانی هیأت دولت، ۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای اجرای طرحهای شیلاتی در استان در نظر گرفته شده است.
مدیرکل شیلات گلستان، با اعلام این خبر افزود: در مرحله نخست اجرای این مصوبه، هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی پس از بررسی کارشناسی در کارگروههای مربوطه و کمیته استانی تسهیلات، برای طرحهای مختلف شیلاتی به تصویب رسیده است.
وی افزود: این تسهیلات به طرحهایی در حوزه پرورش ماهیان گرمابی و سردآبی، پرورش ماهی در دریا، تولید ماهیان خاویاری، پرورش میگو و دیگر فعالیتهای مرتبط با صنعت شیلات اختصاص خواهد یافت.
مدیرکل شیلات گلستان با بیان اینکه فرآیند معرفی طرحهای باقیمانده برای جذب کامل اعتبارات مصوب ادامه دارد، گفت: تلاش میشود با تسریع در روند بررسی و معرفی طرحها، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت این منابع مالی برای توسعه بخش شیلات استان فراهم شود.
جباری با اشاره به ظرفیتهای متنوع گلستان در حوزه آبزیپروری، بر ضرورت توسعه طرحهای دریامحور تأکید کرد و افزود: جذب کامل این تسهیلات میتواند نقش مؤثری در افزایش تولید، تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و رونق اقتصادی در بخش شیلات استان داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: مجموعه شیلات گلستان تلاش دارد این منابع را به سمت طرحهای هدفمند و دارای بازدهی هدایت کند تا علاوه بر توسعه زیرساختهای تولید، زمینه تقویت زنجیره تأمین، فرآوری و بازاررسانی محصولات شیلاتی نیز فراهم شود.
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