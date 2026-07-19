آب شیرین کن بونجی جاسک وارد مدار بهره برداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر. عبدالحمید حمزه پور اظهار داشت: این تاسیسات که صبح شنبه در پی حمله جنایتکارانه آمریکا به زیرساخت های آبرسانی استان دچار خسارت شده بود، با بسیج تمامی ظرفیت های فنی، تجهیزاتی و انسانی و تلاش شبانه روزی همکاران، روز بعد از حادثه آماده بهره برداری شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حمله، عملیات آواربرداری، ارزیابی خسارت و بازسازی تاسیسات آغاز شد و همکاران ما به صورت شبانه روزی و جهادی برای بازگرداندن این آب شیرین کن به مدار تولید آب تلاش کردند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان ادامه داد: با پایان عملیات بازسازی، آب شیرین کن بونجی هم اکنون وارد مدار بهره برداری شده و تامین آب شرب روستاهای غرب جاسک از طریق این تاسیسات از سر گرفته شده است.

حمزه پور با قدردانی از تلاش کارکنان، سرمایه گذار پروژه و همکاری دستگاه های اجرایی در روند بازسازی، تصریح کرد: همدلی، هماهنگی و حضور مستمر نیروهای عملیاتی موجب شد این تاسیسات روز بعد از حادثه دوباره به چرخه خدمت رسانی بازگردد.

وی همچنین از صبوری و همراهی مردم غرب جاسک قدردانی کرد و گفت: در مدت اجرای عملیات بازسازی، آبرسانی سیار بدون وقفه انجام شد و اکنون با راه اندازی مجدد آب شیرین کن، شرایط تامین پایدار آب شرب برای روستاهای تحت پوشش فراهم شده است.