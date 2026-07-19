آیین گرامیداشت هفته بهزیستی در تنگستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت گرامیداشت هفته بهزیستی، آیین بزرگداشت این هفته به همت اداره بهزیستی شهرستان تنگستان و مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی سالمندان «کهن» با حضور مسلم سلیمانی، فرماندار تنگستان، معاون سیاسی فرمانداری، مدیر کل بهزیستی استان، جمعی از مسئولان، کارکنان بهزیستی، سالمندان و خانواده‌های آنان برگزار شد.

فرماندار تنگستان، عصر یکشنبه در این آیین با تبریک هفته بهزیستی، اظهار کرد: انسان بیش از هر چیز به توجه، محبت و تکریم نیاز دارد و سالمندان به عنوان گنجینه‌های ارزشمند تجربه و سرمایه‌های اجتماعی، باید بیش از پیش مورد توجه خانواده‌ها و جامعه قرار گیرند.

مسلم سلیمانی افزود: همه آحاد مردم نیاز دارند در فضای فرهنگی و اجتماعی حضور فعال داشته باشند و مشارکت در برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی زمینه‌ساز نشاط، همدلی و ارتقای کیفیت زندگی خواهد بود.

فرماندار تنگستان با اشاره به جایگاه والای والدین در خانواده، تصریح کرد: حضور پدران و مادران نعمتی بزرگ است و تکریم آنان وظیفه‌ای همگانی به شمار می‌رود، امیدواریم برگزاری چنین برنامه‌هایی به صورت مستمر ادامه یابد و زمینه حضور پررنگ‌تر سالمندان در فعالیت‌های اجتماعی فراهم شود.

این مراسم، از طرح «مهر و گفت‌وگو» با هدف تقویت ارتباطات اجتماعی، افزایش تعامل و ارتقای سلامت روان سالمندان رونمایی شد.

همچنین نخستین جشنواره ورزشی بومی و محلی سالمندان با اجرای برنامه‌های متنوع، رقابت‌های ورزشی و ایجاد فضایی شاد و صمیمی برگزار شد که با استقبال سالمندان و حاضران همراه بود.

این مراسم با هدف پاسداشت مقام سالمندان، ترویج فرهنگ تکریم آنان و توسعه فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و توانبخشی در فضایی صمیمانه به کار خود پایان داد.