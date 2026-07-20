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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۹:۰۷

قاچاقچی کالا در سقز به پرداخت ۲۰ میلیارد ریال جریمه محکوم شد

قاچاقچی کالا در سقز به پرداخت ۲۰ میلیارد ریال جریمه محکوم شد

سنندج- مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از محکومیت یک قاچاقچی کالا به پرداخت ۲۰ میلیارد ریال جریمه نقدی در شهرستان سقز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان، اظهار کرد: پرونده قاچاق کالا شامل چهار دستگاه تلویزیون، دو دستگاه کولر گازی، لوازم خرازی و سایر کالاهای قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان سقز رسیدگی شد.

وی افزود: پس از بررسی پرونده و با توجه به اینکه متهم مدارک و مستندات کافی برای دفاع از اتهام انتسابی ارائه نکرد، شعبه رسیدگی‌کننده تخلف را محرز تشخیص داد و متهم را به پرداخت ۲۰ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان بیان کرد: مأموران پاسگاه آدینان در جریان کنترل و پایش خودروهای عبوری، این محموله کالای قاچاق را از داخل یک دستگاه خودرو کشف کردند.

رحیمیان ادامه داد: پس از تشکیل پرونده، موضوع برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی شهرستان سقز ارسال و در نهایت حکم محکومیت متهم صادر شد.

کد مطلب 6893197

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