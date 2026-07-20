قاچاقچی کالا در سقز به پرداخت ۲۰ میلیارد ریال جریمه محکوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان، اظهار کرد: پرونده قاچاق کالا شامل چهار دستگاه تلویزیون، دو دستگاه کولر گازی، لوازم خرازی و سایر کالاهای قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان سقز رسیدگی شد.

وی افزود: پس از بررسی پرونده و با توجه به اینکه متهم مدارک و مستندات کافی برای دفاع از اتهام انتسابی ارائه نکرد، شعبه رسیدگی‌کننده تخلف را محرز تشخیص داد و متهم را به پرداخت ۲۰ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان بیان کرد: مأموران پاسگاه آدینان در جریان کنترل و پایش خودروهای عبوری، این محموله کالای قاچاق را از داخل یک دستگاه خودرو کشف کردند.

رحیمیان ادامه داد: پس از تشکیل پرونده، موضوع برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی شهرستان سقز ارسال و در نهایت حکم محکومیت متهم صادر شد.