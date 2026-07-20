۴۵۰ تن شمش نقره قاچاق در ماکو کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر،حسین نجف زاده در این زمینه اظهار کرد: پرونده شرکت صنعتی برای وارد نمودن کالا به کشور برخلاف تشریفات گمرکی و قانونی شامل ۴۵۲ هزار کیلوگرم شمش آلومینیوم به ارزش ۳۷۰ میلیارد و ۴۶۸ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ماکو رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط شمش های کشف شده متخلف را به پرداخت ۳۷۰ میلیارد و ۴۶۸ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

به گفته نجف زاده، ماموران سربازان گمنام امام زمان(عج) شهرستان ماکو محموله قاچاق را در بازرسی از یک دستگاه کامیون حامل کالای بار ترانزیتی در ورودی گمرک بازرگان کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات وگزارشات مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی وصنفی،قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir و یا با شماره تلفن ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان گزارش کنند.