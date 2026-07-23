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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲

کبدی و والیبال ایران حریفان خود در بازی‌های آسیایی را شناختند

کبدی و والیبال ایران حریفان خود در بازی‌های آسیایی را شناختند

دو تیم ملی کبدی و والیبال ایران حریفان خود در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ را شناختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعه‌کشی‌ مسابقات کبدی بازی‌های آسیایی آیچی -ناگویا ۲۰۲۶، برگزار شد و تیم ملی کبدی مردان ایران، حریفان خود را در مرحله گروهی این رقابت‌ها شناخت.

بر اساس قرعه کشی انجام شده تیم ملی کشورمان در گروه B با تیم‌های نپال، تایلند، پاکستان و مالزی هم‌گروه شد.

گروه‌بندی کامل مسابقات به شرح زیر است:

گروه A

هند، بنگلادش، کره ، چین تایپه، ژاپن

گروه B

ایران، نپال، تایلند، پاکستان، مالزی

همچنین در این مراسم حریفان تیم ملی والیبال مردان ایران نیز مشخص شدند.

بر اساس قرعه کشی انجام شده تیم ملی کشورمان در گروه B با تیم‌های اندونزی، تایلند، قرقیزستان هم‌گروه شد.

گروه‌بندی کامل مسابقات به شرح زیر است:

گروه A

ژاپن، پاکستان، قزاقستان، ازبکستان

گروه B

ایران، اندونزی، تایلند، قرقیزستان

گروه C

قطر، هند، ویتنام، هنگ‌کنگ

گروه D

کره‌جنوبی، چین، چین‌تایپه، فیلیپین

کد مطلب 6896739

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    نظرات

    • IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
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      پاسخ
      اگر کاروان کیفی راست بود از بیست سال پیش تا الان ورزشهای گروهی ما بیشتر میشد. بیست ساله در اکثر ورزشهای تیمی زنان و راگبی و بیسبال و سپاک تاکرا مرد و زن شرکت نمی کنیم.

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