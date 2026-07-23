به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعه‌کشی‌ مسابقات کبدی بازی‌های آسیایی آیچی -ناگویا ۲۰۲۶، برگزار شد و تیم ملی کبدی مردان ایران، حریفان خود را در مرحله گروهی این رقابت‌ها شناخت.

بر اساس قرعه کشی انجام شده تیم ملی کشورمان در گروه B با تیم‌های نپال، تایلند، پاکستان و مالزی هم‌گروه شد.

گروه‌بندی کامل مسابقات به شرح زیر است:

گروه A

هند، بنگلادش، کره ، چین تایپه، ژاپن

گروه B

ایران، نپال، تایلند، پاکستان، مالزی

همچنین در این مراسم حریفان تیم ملی والیبال مردان ایران نیز مشخص شدند.

بر اساس قرعه کشی انجام شده تیم ملی کشورمان در گروه B با تیم‌های اندونزی، تایلند، قرقیزستان هم‌گروه شد.

گروه‌بندی کامل مسابقات به شرح زیر است:

گروه A

ژاپن، پاکستان، قزاقستان، ازبکستان

گروه B

ایران، اندونزی، تایلند، قرقیزستان

گروه C

قطر، هند، ویتنام، هنگ‌کنگ

گروه D

کره‌جنوبی، چین، چین‌تایپه، فیلیپین