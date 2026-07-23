به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعهکشی مسابقات کبدی بازیهای آسیایی آیچی -ناگویا ۲۰۲۶، برگزار شد و تیم ملی کبدی مردان ایران، حریفان خود را در مرحله گروهی این رقابتها شناخت.
بر اساس قرعه کشی انجام شده تیم ملی کشورمان در گروه B با تیمهای نپال، تایلند، پاکستان و مالزی همگروه شد.
گروهبندی کامل مسابقات به شرح زیر است:
گروه A
هند، بنگلادش، کره ، چین تایپه، ژاپن
گروه B
ایران، نپال، تایلند، پاکستان، مالزی
همچنین در این مراسم حریفان تیم ملی والیبال مردان ایران نیز مشخص شدند.
بر اساس قرعه کشی انجام شده تیم ملی کشورمان در گروه B با تیمهای اندونزی، تایلند، قرقیزستان همگروه شد.
گروهبندی کامل مسابقات به شرح زیر است:
گروه A
ژاپن، پاکستان، قزاقستان، ازبکستان
گروه B
ایران، اندونزی، تایلند، قرقیزستان
گروه C
قطر، هند، ویتنام، هنگکنگ
گروه D
کرهجنوبی، چین، چینتایپه، فیلیپین
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