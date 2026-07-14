به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، با انجام مراسم قرعهکشی رقابتهای دیویس کاپ گروه ۳ منطقه آسیا و اقیانوسیه تیم ملی کشورمان در گروه دوم این رقابتها با تیمهای عربستان، مالزی و ویتنام در یک گروه قرار گرفت.
بر این اساس تنیسورهای کشورمان فردا در نخستین دیدار خود از ساعت ۱۰ صبح به وقت مالزی ( ۵:۳۰ صبح به وقت تهران) باید به مصاف میزبان بروند. در گروه نخست این رقابتها نیز تیمهای ازبکستان، اردن و سنگاپور حضور دارند.
علی یزدانی، سینا مقیمی، سامیار الیاسی و یونس طلاور تیم دیویسکاپ کشورمان را تشکیل میدهند. هدایت این تیم با حمیدرضا نداف (کاپیتان و سرمربی) است و تونی اندروییچ (مربی)، اشکان الماسی (بدنساز)، نامی مالک (کادر فنی)، امیرمحمد براتی (فیزوتراپیست) و مهران قدسی (سرپرست) وی را در این سفر همراهی می کنند.
در پایان این مسابقات سه تیم برتر به مسابقات پلیآف گروه ۲ جهانی در سال ۲۰۲۷ صعود خواهند.
رقابتهای دیویس کاپ گروه ۳ منطقه آسیا و اقیانوسیه در شرایطی از فردا آغاز میشود که شاگردان حمید نداف در اولین بازی خود باید به مصاف مالزی میزبان بروند.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، با انجام مراسم قرعهکشی رقابتهای دیویس کاپ گروه ۳ منطقه آسیا و اقیانوسیه تیم ملی کشورمان در گروه دوم این رقابتها با تیمهای عربستان، مالزی و ویتنام در یک گروه قرار گرفت.
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