تیم تنیس ایران به پلی آف ۲ دیویس کاپ جهان راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابت‌های دیویس کاپ گروه ۳ منطقه آسیا و اقیانوسیه که به میزبانی مالزی در حال برگزاری است، شاگردان حمید نداف صبح امروز و در سومین دیدار خود به مصاف عربستان رفتند که این بازی با برتری نمایندگان کشورمان همراه بود.



در اولین دیدار سینا مقیمی به مصاف سعود الحقبانی رفت که این بازی با برتری ۶ بر ۲ و ۷ بر ۶ مقیمی همراه شد تا امیدها برای صعود مستقیم ایران به مرحله پلی‌آف گروه ۲ جهانی برای کشورمان بیش از پیش شود. در دومین بازی، علی یزدانی هم با عملکرد خوب خود این روند را تکمیل کرد. او موفق شد عمار فالح الحقبانی را با نتایج مشابه ۶ بر ۳ شکست بدهد تا برتری ایران برابر عربستان قطعی شود. با این برتری شاگردان حمید نداف به صورت مستقیم از رقابت‌های دیویس کاپ گروه ۳ منطقه آسیا و اقیانوسیه به پلی‌آف گروه ۲ جهانی صعود کردند.



تیم دیویس‌کاپ کشورمان در دیدارهای قبلی خود مالزی میزبان و ویتنام را شکست داده بود و امروز با شکست عربستان یک قدم تا قهرمانی در این مسابقات فاصله دارد. رقابت‌های دیویس کاپ گروه ۳ منطقه آسیا و اقیانوسیه در دو گروه برگزار می‌شود که در گروه نخست تیم‌های ازبکستان، فیلیپین، اردن و سنگاپور و در گروه دوم تیم‌های ایران، عربستان، مالزی و ویتنام حضور دارند. در پایان این مسابقات سه تیم برتر به مسابقات پلی‌آف گروه ۲ جهانی در سال ۲۰۲۷ صعود خواهند کرد.



این صعود در شرایطی رقم خورد که به دلیل شرابط منطقه و جنگ تحمیلی علیه کشورمان، امکان میزبانی‌های بین‌المللی در ایران وجود نداشت و روند آماده‌سازی تیم نیز با تغییرات اساسی همراه شد اما با همه این شرایط، نمایندگان کشورمان موفق شدند حریفان قدرتمند خود را یکی پس از دیگری کنار گذاشته و به صورت مستقیم جواز صعود بگیرند. تیم دیویس‌کاپ ایران پیش از این مسابقات تمرینات خود را در تهران آغاز کرده بود و در ادامه با حضور در تورجهانی تونس، خود را به این مسابقات رساند.



علی یزدانی، سینا مقیمی، سامیار الیاسی و یونس طلاور تیم دیویس‌کاپ کشورمان را تشکیل می‌دهند. هدایت این تیم با حمیدرضا نداف (کاپیتان و سرمربی) است و تونی اندروییچ (مربی)، امیرهمایون صدری (مسوول کمیته فنی)، اشکان الماسی (بدنساز)، نامی مالک (کادر فنی)، امیرمحمد براتی (فیزوتراپیست) و مهران قدسی (سرپرست) وی را در این سفر همراهی می کنند.



گفتنی است داود عزیزی رئیس فدراسیون تنیس ایران در کنار ملی‌پوشان کشورمان حضور دارد. همچنین در این دیدار هموطنان کشورمان در مالزی با حضور در ورزشگاه، از تیم ملی کشورمان حمایت کردند.



از نکات قابل توجه در این دیدار اهدای نمادی از سوی تیم ملی دیویس‌کاپ کشورمان به حریف عربستانی بود که روی آن، نام خلیج همیشه فارس ذکر شده بود. اقدامی که از سوی تیم دیویس‌کاپ کشورمان صورت گرفت تا از کیلومترها دورتر از خاک ایران، حمایت خود را از مردم و ملت ایران نشان بدهند.