شاهرخ کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی تنیس در رقابتهای اخیر و برنامههای پیشرو برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا اظهار کرد: در چهار تا پنج سال گذشته با بازگرداندن رویدادهای بینالمللی به ایران و افزایش اعزام بازیکنان به مسابقات خارجی شرایط بهتری برای ملیپوشان فراهم شده است. بخشی از این اعزامها از سوی فدراسیون انجام شد و بخشی دیگر نیز به واسطه ارتقای رنکینگ بازیکنان و حضور مستقل آنها در رقابتهای بینالمللی رقم خورد.
وی ادامه داد: حاصل این روند قهرمانی تاریخی ایران در تور جهانی تنیس تهران در سال گذشته بود. اتفاقی که پیش از این سابقه نداشت. زمانی که یک بازیکن به چنین موفقیتی دست پیدا میکند سایر بازیکنان نیز از نظر فنی رشد میکنند و سطح کلی تیم ارتقا مییابد.
کشاورز درباره عملکرد تیم ملی در رقابتهای اخیر جام دیویسکاپ نیز اظهار کرد: پیش از مسابقات اطلاعات دقیقی از وضعیت بسیاری از تیمها وجود نداشت. برای مثال بسیاری تصور میکردند ازبکستان مدعی اصلی مسابقات خواهد بود اما این تیم برخلاف پیشبینیها به دسته پایینتر سقوط کرد. در واقع ارزیابی قدرت تیمها به بازیکنانی بستگی دارد که در مسابقات حضور پیدا میکنند.
وی افزود: بازیکنان ایران برابر تمامی حریفان نمایشهای قابل قبولی ارائه کردند. یکی از مشکلات همیشگی ما در بخش دونفره بود اما اکنون شرایط متفاوت شده است. علی یزدانی به واسطه حضور مستمر در تورهای جهانی و مسابقات بینالمللی تجربه ارزشمندی کسب کرده و توانسته مقابل سبکهای مختلف بازی عملکرد موفقی داشته باشد. سینا مقیمی نیز در رقابتهایی که نتایج خوبی برای ایران رقم خورد نمایش بسیار مطلوبی ارائه کرد. از سوی دیگر یونس طلاور جوانترین عضو تیم برای نخستین بار فرصت حضور در دیدارهای تیمی جام دیویس را به دست آورد که تجربه ارزشمندی برای او محسوب میشود.
دبیر فدراسیون تنیس با اشاره به اهداف تیم ملی گفت: هدف نخست ما همواره حفظ جایگاه ایران و جلوگیری از سقوط به دسته پایینتر بوده است. پس از آن تلاش میکنیم در جمع ۸ تیم برتر و سپس ۶ تیم برتر قرار بگیریم و در نهایت به جمع چهار تیم برتر برسیم. بهترین اتفاق نیز حضور در میان دو تیم برتر است که خوشبختانه این هدف محقق شد. همانند سال ۱۴۰۲ علاوه بر صعود این بار نیز موفق شدیم عنوان قهرمانی را به دست آوریم و با اقتدار رقابتها را به پایان برسانیم.
وی تأکید کرد: از این پس مسیر دشوارتر خواهد بود. سختی رقابتها به صورت تصاعدی افزایش پیدا میکند و فاصله سطح مسابقات بسیار بیشتر از آن چیزی است که در ظاهر به نظر میرسد. به همین دلیل باید برنامهریزی دقیقتری برای آینده داشته باشیم.
کشاورز درباره برنامههای تیمهای ملی تا بازیهای آسیایی ناگویا اظهار کرد: ملیپوشان به تازگی از سفر بازگشتهاند و اکنون در حال تدوین برنامههای آمادهسازی هستیم تا بتوانند در بازیهای آسیایی عملکرد شایستهای داشته باشند. این برنامهها برای تیمهای مردان، زنان و همچنین رشته پدل نیز در حال پیگیری است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه تیم ملی بانوان گفت: در حال بررسی شرایط برای اعزام بانوان به چند مرحله مسابقات فیوچرز خارج از کشور هستیم و امیدواریم مشکلات سفر مانعی ایجاد نکند تا ملیپوشان پیش از بازیهای آسیایی دستکم در دو یا سه تورنمنت بینالمللی شرکت کنند. همچنین تلاش میکنیم همانند گذشته از حریفان تمرینی خارجی نیز استفاده شود که هماهنگی آن بر عهده سرمربی تیم ملی است.
وی ادامه داد: در بخش بانوان نیز بازیکنان شاخصی مانند ماندگار فرزامی، مشکاتالزهرا صفی، یاسمن یزدانی و کیمیا ثابتتهرانی در مسابقات مختلف حضور دارند. به تازگی نیز جلسهای تخصصی با حضور این بازیکنان و نایبرئیس فدراسیون برگزار شد تا برنامهای برای توسعه عملکرد آنها تدوین شود. هدف ما افزایش تعداد بازیکنان حرفهای است که این موضوع به رشد بازیکنان نیمهحرفهای در سراسر کشور نیز کمک خواهد کرد.
کشاورز افزود: تا پایان شهریور حداقل سه تا چهار رویداد بینالمللی و اردوهای تمرینی با حضور حریفان تمرینی خارجی برگزار خواهد شد. همچنین مسابقات داخلی باکیفیتی از جمله رقابتهای هزار امتیازی و جایزه بزرگ در دستور کار قرار دارد که ملیپوشان نیز در آنها شرکت خواهند کرد. علاوه بر این توجه ویژهای به مسابقات دونفره خواهیم داشت زیرا در بسیاری از رقابتهای تیمی سرنوشت مسابقه در بخش دونفره تعیین میشود.
دبیر فدراسیون تنیس در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش سهمیه تنیس برای ناگویا به معنای انتظار کسب مدال است؟ گفت: تمام تلاش خود را برای کسب مدال انجام میدهیم اما اگر این اتفاق رخ ندهد نیز موضوع غیرمنتظرهای نخواهد بود. نمیتوان ورزشکاران حاضر در بازیهای آسیایی را تنها به دو گروه مدالآور و غیرمدالآور تقسیم کرد. بسیاری از کشورها نگاهشان این نیست که فقط ورزشکاران مدالآور اعزام شوند.
وی ادامه داد: همانطور که کوهنوردان برای فتح قله اورست بارها تلاش میکنند و تنها موفقیت نهایی دیده میشود ورزشکار نیز برای رسیدن به مدال باید تجربه حضور در چنین رویدادهایی را کسب کند. کسی که تحمل شکست را نداشته باشد هرگز شایستگی پیروزی را پیدا نخواهد کرد. باید در میدان مسابقه تجربه کسب کنیم تا راه موفقیت را بیاموزیم.
کشاورز در پایان خاطرنشان کرد: ما معتقدیم در برخی بخشها بهویژه در پدل و بخشی از تنیس به کسب مدال نزدیک شدهایم و این احتمال وجود دارد اما نمیتوان وعده قطعی مدال طلا داد.
نظر شما