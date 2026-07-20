استرداد کامل وجه بلیت برگشت در صورت لغو سفر رفت، الزامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، کیوان فخاری‌زاده، مدیرکل نظارت بر خدمات زیربنایی و بازرگانی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق مسافران در شرایط فوق‌العاده و موارد لغو سفرهای هوایی و ریلی اعلام کرد: مطابق ضوابط شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در بخش حمل‌ونقل ریلی و همچنین توافقنامه اینترلاین میان شرکت‌های هواپیمایی داخلی در بخش حمل‌ونقل هوایی، شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری در صورت لغو نمودن سفر رفت، موظف به استرداد کامل وجه بلیت برگشت مسافران واجد شرایط، بدون کسر هزینه‌های جانبی هستند.

بر اساس اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اوبا اشاره به تکرار لغو برخی سفرهای هوایی و ریلی در پی قرار گرفتن کشور در شرایط فوق‌العاده و بروز فورس‌ماژور، بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق درخصوص تعهدات شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری در قبال دارندگان بلیت تأکید کردو افزود: در صورت لغو سفرهای ریلی یا هوایی از سوی شرکت‌های مسافری، شرکت مربوطه علاوه بر الزام به استرداد کامل وجه بلیت یک‌طرفه به درخواست مسافر، موظف است درخصوص مسافران دارای بلیت رفت و برگشت یکسان و همنام نیز، با رعایت ضوابط مربوط، وجه بلیت برگشت را به‌طور کامل و بدون کسر هرگونه هزینه از جمله جریمه کنسلی، هزینه صدور بلیت یا هزینه خدمات، مسترد کند.

وی درباره شرایط بهره‌مندی مسافران هوایی از معافیت پرداخت هزینه کنسلی بلیت برگشت گفت: تاریخ صدور بلیت پرواز دوم باید قبل از تاریخ ابطال یا تأخیر پرواز اول باشد. فاصله زمانی بین فرود پرواز اول در فرودگاه مقصد تا زمان برخاستن پرواز دوم از همان فرودگاه باید حداقل دو ساعت در نظر گرفته شده باشد. مسافر باید حداکثر تا یک ساعت پس از اعلام تأخیر یا ابطال پرواز اول، درخواست ابطال بلیت پرواز دوم را به عرضه‌کننده بلیت (شرکت هواپیمایی، آژانس یا سکوی فروش) اعلام کند.

مدیرکل نظارت بر خدمات زیربنایی و بازرگانی سازمان حمایت ادامه داد: در سفرهای ریلی نیز معافیت هزینه کنسلی بلیت برگشت مستلزم ثبت درخواست لغو حداقل سه ساعت پیش از حرکت قطار و مراجعه مسافر به مراکز فروش بلیت حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ بلیت رفت می¬باشد.

وی خاطرنشان کرد: هرچند رعایت مقررات فوق از سوی شرکتها، حتی در شرایط یکسان نبودن شرکت مسافری در مسیر رفت و برگشت الزامیست لیکن استرداد کامل وجه بلیت برگشت، منوط به درخواست مسافر، یکسان بودن نوع سفر (هر دو هوایی یا هر دو ریلی) و همنام بودن بلیت‌ها (صدور هر دو بلیت به نام یک مسافر واحد)، است.

فخاری‌زاده تأکید کرد: رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و ارائه خدمات شفاف و منطبق با مقررات، از اولویت‌های نظارتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بوده و مسافران در صورت مشاهده هرگونه تخلف می‌توانند موضوع را از طریق سامانه پاسخگویی و رسیدگی به شکایات این سازمان پیگیری کنند.