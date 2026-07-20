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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

فرماندار شهرقدس: چاه‌های اصلی آب از برنامه قطعی برق خارج شدند

فرماندار شهرقدس: چاه‌های اصلی آب از برنامه قطعی برق خارج شدند

شهرقدس- فرماندار شهرقدس از خروج چاه‌های اصلی تأمین آب این شهرستان از برنامه خاموشی‌های برق خبر داد و گفت: این اقدام با هدف کاهش تنش آبی و حفظ فشار شبکه آب‌رسانی انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فاتحی‌نژاد، در جلسه مدیریت مصرف برق و آب شهرستان قدس از خروج چاه‌های اصلی تأمین آب از برنامه قطعی برق خبر داد.

وی که عالی ترین مقام دولتی در شهرقدس است، اظهار کرد: با توجه به افزایش بی‌سابقه مصرف برق و تداوم خشکسالی، مدیریت مصرف انرژی و آب به یکی از اولویت‌های اصلی شهرستان تبدیل شده است.

فاتحی‌نژاد افزود: با هماهنگی‌های انجام‌شده، برق چاه‌های تأمین‌کننده عمده آب شهرستان از برنامه خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده خارج شده تا فشار آب برای شهروندان تا حد امکان حفظ شود.

فرماندار شهرقدس با دعوت از شهروندان به صرفه‌جویی در مصرف آب و برق، تصریح کرد: عبور از شرایط فعلی تنها با همکاری مردم و مدیریت صحیح مصرف امکان‌پذیر است.

وی همچنین از شهروندان خواست برای جلوگیری از افت فشار آب، از مخزن ذخیره استفاده کنند و در صورت نصب پمپ، آن را پس از مخزن و نه به‌صورت مستقیم روی شبکه آب‌رسانی نصب کنند.

فاتحی‌نژاد در پایان با عذرخواهی از شهروندان بابت اختلالات ایجادشده در خدمات‌رسانی، تأکید کرد: مجموعه‌های آب و برق شهرستان به‌صورت شبانه‌روزی در حال تلاش برای کاهش مشکلات و ارائه خدمات پایدار به مردم هستند.

کد مطلب 6893289

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