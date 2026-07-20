به گزارش خبرگزاری مهر معاون استاندار البرز از اختصاص بخشی از هزینه خسارات آسیب‌دیدگان حمله به انبار نفت کرج از محل مسئولیت مدنی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران خبر داد و گفت: کمک‌ها بر اساس میزان خسارت وارده و با هماهنگی دستگاه‌های مسئول به افراد آسیب‌دیده پرداخت خواهد شد.

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‌علی صفری با اشاره به مصوبات نشست بررسی روند جبران خسارات حادثه انبار نفت اظهار کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران متعهد شده است از محل مسئولیت مدنی این شرکت برای جبران بخشی از خسارات وارده به آسیب‌دیدگان اختصاص دهد.

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وی افزود: اگرچه برآوردهای انجام‌شده نشان می‌دهد میزان خسارات واردشده بیش از رقم تخصیص یافته است، اما این اعتبار در گام نخست برای کمک به بازسازی، بهسازی، تأمین تجهیزات، وسایل و نیازهای خانوارهای آسیب‌دیده هزینه خواهد شد.

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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز با بیان اینکه تاکنون حدود ۱۱۳ پلاک آسیب‌دیده شناسایی شده است، تصریح کرد: با هماهنگی فرمانداری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر دستگاه‌های مسئول، منابع مالی تجمیع و به صورت هدفمند میان آسیب‌دیدگان توزیع خواهد شد.

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صفری خاطرنشان کرد: مبنای پرداخت کمک‌ها، میزان خسارت واردشده به هر واحد خواهد بود تا افرادی که آسیب بیشتری دیده‌اند، از حمایت بیشتری نیز برخوردار شوند.

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وی تأکید کرد: مدیریت استان با همکاری دستگاه‌های اجرایی تلاش می‌کند روند جبران خسارات با عدالت، شفافیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود تا بخشی از مشکلات خانواده‌های آسیب‌دیده برطرف شود.