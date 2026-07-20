به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد نجفی صبح امروز دوشنبه در شورای حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با اشاره به اقدامات انجامشده برای پیشگیری و مقابله با آتشسوزی در عرصههای منابع طبیعی استان، اظهار کرد: در راستای ارتقای سطح آمادگی و واکنش سریع در برابر حریق، ۱۰۰ نفر دیدهبان در مناطق بحرانی و مستعد آتشسوزی استان مستقر شدهاند.
وی افزود: این دیدهبانان با پایش مستمر عرصههای جنگلی و مرتعی، هرگونه وقوع آتشسوزی را در کوتاهترین زمان ممکن گزارش میکنند تا نیروهای عملیاتی بتوانند با سرعت بیشتری در محل حاضر شده و نسبت به مهار حریق اقدام کنند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه، تصریح کرد: استقرار دیدهبانان در مناطق بحرانی، در کنار آموزش نیروهای مردمی، تجهیز دهیاریها به دستگاههای دمنده و جلب مشارکت جوامع محلی، از مهمترین برنامههای اداره کل برای حفاظت از جنگلها و مراتع استان است.
نجفی، تصریح کرد: حفظ سرمایههای ارزشمند منابع طبیعی نیازمند همکاری همه دستگاهها، جوامع محلی و مردم است و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود، برنامههای حفاظتی و پیشگیرانه را بهصورت مستمر دنبال میکند.
نظر شما