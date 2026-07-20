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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۵

استقرار ۱۰۰ دیده‌بان در مناطق جنگلی مستعد آتش‌سوزی لرستان

استقرار ۱۰۰ دیده‌بان در مناطق جنگلی مستعد آتش‌سوزی لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل منابع طبیعی لرستان از استقرار ۱۰۰ دیده‌بان در مناطق جنگلی مستعد آتش‌سوزی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد نجفی صبح امروز دوشنبه در شورای حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پیشگیری و مقابله با آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی استان، اظهار کرد: در راستای ارتقای سطح آمادگی و واکنش سریع در برابر حریق، ۱۰۰ نفر دیده‌بان در مناطق بحرانی و مستعد آتش‌سوزی استان مستقر شده‌اند.

وی افزود: این دیده‌بانان با پایش مستمر عرصه‌های جنگلی و مرتعی، هرگونه وقوع آتش‌سوزی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن گزارش می‌کنند تا نیروهای عملیاتی بتوانند با سرعت بیشتری در محل حاضر شده و نسبت به مهار حریق اقدام کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه، تصریح کرد: استقرار دیده‌بانان در مناطق بحرانی، در کنار آموزش نیروهای مردمی، تجهیز دهیاری‌ها به دستگاه‌های دمنده و جلب مشارکت جوامع محلی، از مهم‌ترین برنامه‌های اداره کل برای حفاظت از جنگل‌ها و مراتع استان است.

نجفی، تصریح کرد: حفظ سرمایه‌های ارزشمند منابع طبیعی نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها، جوامع محلی و مردم است و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود، برنامه‌های حفاظتی و پیشگیرانه را به‌صورت مستمر دنبال می‌کند.

کد مطلب 6893296

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