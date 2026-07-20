تحصیل بیش از ۳۰ هزار دانشجوی ایرانی در دانشگاه های ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، احسان قبول در جلسه برنامه‌ریزی هفته علم و فناوری ایران و ترکیه، بر هدف اصلی گذار از امضای تفاهم‌نامه‌ها و ارتباطات محدود دانشگاهی به سمت شبکه‌سازی و بسترسازی همکاری‌های علمی با کشور ترکیه و ایجاد زیست بوم علمی مشترک و جذب و بومی‌سازی فناوری‌های راهبردی در حوزه‌های آب، انرژی، امنیت غذایی و هوش مصنوعی، جذب سرمایه و توسعه صادرات محصولات فناورانه میان دو کشور تأکید کرد.

برگزاری هفته علم و فناوری ایران و ترکیه در ارومیه و تبریز

قبول، در این جلسه‌ای که با حضور معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم و اعضای دبیرخانه ملی تبادل فناوری با کشور ترکیه برگزار شد، اعلام کرد: این برنامه در آبان ماه در ارومیه و تبریز برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم با تبیین ساختار اجرایی این رویداد که با مشارکت معاونت فناوری وزارت علوم برگزار می‌شود، اظهار داشت: حوزه فناوری این رویداد با محوریت پارک علم و فناوری و دانشگاه ارومیه اجرا خواهد شد، حوزه آموزشی-پژوهشی بر عهده دانشگاه تبریز و حوزه فرهنگ نیز با محوریت دانشگاه هنر تبریز برگزار خواهد شد.

وی از دبیرخانه این رویداد درخواست کرد که از مشارکت همه دانشگاه‌های فعال کشور در حوزه همکاری‌ها با ترکیه بهره‌مند بشوند و اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و پارک‌ها و پژوهشگاه‌های برتر ایران و ترکیه نیز در دستور کار قرار گیرد.

قبول با اشاره به حضور بالغ بر ۳۰ هزار دانشجوی ایرانی در ترکیه که اکثریت آن‌ها در رشته‌های علوم پزشکی تحصیل می‌کنند، بر ضرورت مشارکت مستقیم معاونت‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، سازمان امور دانشحویان، دانشگاه‌های علوم پزشکی و نیز استفاده از ظرفیت‌های «ای اس سی»، «ایران‌داک» و «جهاد دانشگاهی» در این رویداد تأکید کرد.

وی همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی و ارتباطات موثر در سطح استان‌های منطقه شمال غرب و وزارت امور خارجه بر ضرورت حضور فعال دانشگاه‌ها و مراکز فناوری ترکیه در این رویداد تاکید کرد.

رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم بیان‌کرد: در برنامه‌ریزی این رویداد مشخص شود هر یک‌از برنامه‌ها در راستای کدام یک از سیاست‌ها و برنامه‌های کلان وزارت از جمله ۵۰۰۰ رویداد بین الملل با ایرانیان متخصص خارج کشور در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و دانشجویی است و نیز طرح ۵۰۰۰ برنامه بین الملل با استادان بین‌الملل خارجی است.

قبول درخصوص برگزاری افتتاحیه در ارومیه و اختتامیه در تبریز و برگزاری کارگاه‌های بین‌المللی به زبان‌های فارسی، ترکی و انگلیسی، بر لزوم سرعت در تعیین اولویت‌ها و راه‌اندازی سایت هفته علم و فناوری ایران و ترکیه تأکید کرد تا بستر اطلاع رسانی هر چه زودتر فراهم شود.

در بخش فرهنگی نیز وی با اشاره به شخصیت‌هایی مانند مولانا، شمس تبریزی و نیز حوزه‌های ادبی، هنری و معماری امکان برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی را یادآور شد.