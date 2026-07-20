عضو کنست: نحوست تل آویو، دامن تیم ملی آرژانتین را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، ایمن عوده نماینده عرب کنست رژیم صهیونیستی، پس از شکست تیم ملی آرژانتین مقابل اسپانیا در دیدار نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، با انتشار تصاویری از حمایت مقام‌های رژیم صهیونیستی از آرژانتین، در شبکه اجتماعی «ایکس» به طعنه نوشت: «کابینه نحس!»

در تصاویر منتشر شده، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی، ایتمار بن‌گویر و بتسلئیل اسموتریچ دو تن از وزیران افراطی کابینه اسرائیل دیده می‌شوند که پیش از مسابقه نهایی، حمایت خود را از تیم ملی آرژانتین اعلام کرده بودند.

اسپانیا که یکی از کشورهای حامی آرمان فلسطین و از مخالفان سرسخت جنایات و نسل کشی رژیم صهیونیستی در منطقه به شمار می‌رود، یکشنبه‌ شب آرژانتین را که با انتخاب رئیس جمهور جدید خود، به یکی از متحدان رژیم صهیونیستی تبدیل شده، شکست داد و برای دومین بار قهرمان جام جهانی شد. تعدادی از مقامات رژیم صهیونیستی ضمن اعلام حمایت رسمی خود از تیم ملی آرژانتین در این دیدار، انجام این بازی فوتبال را به دنیای سیاست گره زده بودند.

نتانیاهو پیش از برگزاری مسابقه فینال، با شیمون اکسل واهنیش، سفیر آرژانتین در رژیم صهیونیستی، دیدار و پیراهن تیم ملی این کشور را دریافت کرده بود. وی خطاب به خاویر میلی رئیس‌جمهور آرژانتین، گفته بود: «تو یک دوست واقعی هستی؛ ما از تو و آرژانتین حمایت می‌کنیم.»

بن‌گویر نیز با انتشار ویدئویی که در آن جامی طلایی در دست داشت، گفته بود: «پیش به سوی پیروزی، مسی؛ پیش به سوی پیروزی، آرژانتین.» اسموتریچ هم در دیدار با سفیر آرژانتین مدعی شده بود: «هر اسرائیلی میهن‌دوستی از آرژانتین حمایت می‌کند.»

حمایت گسترده مقام‌های رژیم صهیونیستی از آرژانتین، بیش از آنکه جنبه ورزشی داشته باشد، به روابط نزدیک آنان با خاویر میلی و مواضع او در همگرایی با رژیم صهیونیستی بازمی‌گردد. پیش‌تر بن‌گویر، اسموتریچ و گدعون ساعر نیز پس از پیروزی آرژانتین مقابل انگلیس در مرحله نیمه‌نهایی، پیام‌های حمایتی منتشر کرده بودند.