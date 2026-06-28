نخست وزیر آرژانتین استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، مانوئل آدورنی نخست وزیر آرژانتین در پی اتهامات فساد مطرح شده علیه وی از سمت خود استعفا کرد.

وی در استعفانامه خود خطاب به رئیس جمهور آرژانتین تاکید کرد که حملات مستمر از سوی رسانه ها باعث شده دست به چنین کاری بزند.

آدورنی اتهامات فساد وارده علیه خود را رد و اعلام کرده که املاک گران قیمت و مجلل نداشته و همسرش نیز قراردادهای دولتی غیرقانونی امضا نکرده است.

پیشتر رسانه های این کشور درباره سفرهای گران قیمت آدورنی و اموال مخفی وی افشاگری کرده بودند. وی بعدها اعلام کرد که به صورت اشتباهی اموال خود را به ارزش ۳۰۰ هزار دلار در اظهارنامه های مالیاتی ذکر نکرده است.