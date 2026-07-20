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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۰

وعده معاون وزیر صمت برای افتتاح فولاد ازنا

وعده معاون وزیر صمت برای افتتاح فولاد ازنا

خرم‌آباد - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داد: کارخانه فولاد ازنا در مدت معین ۱۸ ماه به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مسعود سمیعی‌نژاد صبح امروز دوشنبه در دیدار با استاندار لرستان با اشاره به ظرفیت‌های لرستان در حوزه سنگ، اظهار داشت: در این راستا، نمایشگاه صادراتی سنگ در ازنا یا الیگودرز با محوریت ایمیدرو برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در جریان این سفر، بازدیدی از کارخانه فولاد ازنا داشتیم که تکمیل آن خواسته مردم لرستان و شهرستان ازنا است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، بیان داشت: این طرح اکنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و وضعیت آن در ستاد فولاد کشور مطرح شده و مقرر شد فولاد مبارکه به‌صورت BoT در تکمیل این پروژه مشارکت کند.

سمیعی‌نژاد، تصریح کرد: برنامه‌ریزی شده تا این پروژه در مدت معین ۱۸ ماه به بهره‌برداری برسد.

وی یادآور شد: فولاد ازنا در اولویت‌های ستاد فولاد کشور قرار دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پتانسیل‌های معدنی ویژه استان نیز، گفت: در این بخش نیز پروژه‌های مهمی تعریف شده که کارخانه تولید کاغذ از سنگ برای جلوگیری ازبین‌رفتن جنگل‌ها در الیگودرز و پلدختر در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.

سمیعی‌نژاد، افزود: درخواست ۱۹ پرونده اکتشاف معدنی در استان داریم که نیازمند تأکید استاندار و همکاری منابع طبیعی و... برای همکاری بین‌بخشی در این زمینه هستیم.

کد مطلب 6893333

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