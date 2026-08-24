ناترازی انرژی ۱۰ میلیون تن از تولید فولاد کشور کاست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مسعود سمیعینژاد ظهر دوشنبه در نشست مجموعه فولاد خوزستان که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اظهار کرد: در زنجیره صنعت فولاد ۹۶۰ واحد فعال هستند و ۶۶۰ معدن تدارک مواد اولیه این صنعت را بر عهده دارند که باعث شده است کشور رتبه دهم دنیا را در این صنعت به خود اختصاص دهد.
وی، فولاد را صنعت مادر کشور دانست و افزود: حفظ این صنعت برای کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران تصریح کرد: بر اساس طرح توازن صنعت در برنامههای پنجم و ششم ظرفیت فولاد ۵۵ میلیون تن تعریف شد که امروز از این رقم گذشتهایم اما دستگاهها به موازات صنعت و نیاز آن پیشرفت نکردند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه با ناترازیهایی مواجه هستیم که هزینه صنعت را بالا میبرد، ادامه داد: ناترازی انرژی خسارتهای سنگینی به صنعت فولاد وارد کرده است. سال گذشته در ایام جنگ تحمیلی که صنعت فولاد را تحت تاثیر قرار داد با وجود ناترازی ۳۲ میلیون تن فولاد تولید کردیم اما به دلیل ناترازی انرژی ۱۰ میلیون تن تولید و به دلیل عدم صادرات هشت میلیارد دلار درآمد ارزی را از دست دادیم.
سمیعینژاد با اشاره به پروژههای هفته دولت بیان کرد: در حوزه معدن ۳۷ طرح در ۱۱ استان به مبلغ یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار افتتاح میشود که اشتغالزایی بیش از دو میلیون نفر را به صورت مستقیم به همراه دارد و یکی از این پروژهها فولاد شادگان است که امروز شاهد راهاندازی کامل آن هستیم.
وی در پایان اظهار کرد: صنعت فولاد در کشور بومی شده است و در این سالها تحریم نهتنها جلوی رشد و پیشرفت صنعت فولاد را نگرفته بلکه بازسازیها با سرعت انجام میشود که حاصل تلاش رزمندگان صنعت فولاد در جبهه اقتصادی است.
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