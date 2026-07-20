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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۷

تردد خودروهای حمل‌ونقل عمومی با پلاک منطقه آزاد تهران مجاز شد

تردد خودروهای حمل‌ونقل عمومی با پلاک منطقه آزاد تهران مجاز شد

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران، از اجرای طرح پلاک‌گذاری خودروهای حمل‌ونقل عمومی در منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی(ره) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی، با اشاره به پلاک‌گذاری خودروهای حمل و نقل عمومی در منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی(ره)، اظهار کرد: یکی از تصمیمات در مناطق آزاد این بود که خودروها با پلاک این مناطق بتوانند تا شعاع مشخصی تردد کنند.

وی با بیان اینکه این شعاع در مناطق آزاد مختلف کشور متفاوت است، خاطرنشان کرد: تاکنون تصمیمی برای منطقه آزاد در تهران گرفته نشده بود که اخیراً این اقدام صورت گرفته اما در حال حاضر تنها خودروهای حمل و نقل عمومی با پلاک منطقه آزاد تهران مجوز تردد دارند.

صادقی با اعلام اینکه در دیگر مناطق آزاد خودروهای شخصی نیز تا شعاع مشخصی مجوز تردد دارند، افزود: تصمیم جدید در منطقه آزاد تهران این است که خودروهای حمل و نقل عمومی می‌توانند با پلاک آن منطقه تا شعاع مشخصی تردد کنند و واردات آن نیز تابع قوانین منطقه آزاد است.

کد مطلب 6893422

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