لهونی: منطقه آزاد بانه–مریوان فراتر از پلاک خودرو موتور محرک توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زرهتن لهونی عصر یکشنبه در مراسم رونمایی از پلاک گذاری خودرویی منطقه آزاد تجاری صنعتی بانه- مریوان که در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: این مراسم را میتوان نقطه آغاز فعالیت رسمی منطقه آزاد بانه–مریوان دانست و پلاکگذاری خودرو یکی از مطالبات مردم استان در مسیر راهاندازی این منطقه بوده است.
وی افزود: اگر ظرفیت منطقه آزاد را تنها به موضوع پلاکگذاری خودرو محدود کنیم، به ظرفیت بزرگ آن برای توسعه استان کردستان کمتوجهی کردهایم، چرا که هدف اصلی منطقه آزاد افزایش سرمایهگذاری، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال و ارتقای کیفیت زندگی مردم است.
پلاکگذاری آغاز حرکت منطقه آزاد بانه–مریوان
استاندار کردستان با اشاره به اینکه مجوز منطقه آزاد بانه–مریوان چند سال پیش صادر شده است، گفت: مردم استان انتظار دارند آثار و منافع این منطقه را به صورت ملموس در زندگی خود مشاهده کنند و تلاش ما نیز این است که فعالیت منطقه آزاد به شکلی پیش برود که مردم بانه و مریوان و کل استان از آن بهرهمند شوند.
لهونی عنوان کرد: راهاندازی منطقه آزاد نیازمند پیگیریهای جدی بود که با همکاری دولت، مسئولان استان و مجموعه منطقه آزاد انجام شد و امروز شاهد یکی از مراحل مهم اجرای این طرح هستیم.
وی با بیان اینکه یکی از راهبردهای اصلی استان تبدیل کردستان به قطب لجستیکی غرب کشور است، اظهار کرد: منطقه آزاد بانه–مریوان در کنار بندر خشک سنندج میتواند دو ظرفیت مکمل برای توسعه اقتصادی استان باشد.
استاندار کردستان ادامه داد: پیگیریهای لازم برای صدور مجوز بندر خشک سنندج انجام شده و در روزهای آینده خبرهای خوبی در این زمینه اعلام خواهد شد.
تمرکز بر گردشگری، راهها و جذب سرمایهگذاری
لهونی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری کردستان گفت: پروژههای مهمی در حوزه گردشگری استان در حال اجراست که یکی از آنها مسیر گردشگری ورودی شهر سنندج از سمت کرمانشاه و همدان است.
وی افزود: به فرمانداران و شهرداران استان تأکید شده است که هر شهرستان حداقل یک پروژه شاخص گردشگری تعریف کند تا زمینه توسعه این بخش فراهم شود.
وی همچنین با اشاره به پروژههای حوزه راه اظهار کرد: در مسیر کریدور شمال غرب به جنوب غرب کارگاههای مختلف فعال است، اما همچنان فاصله استان با میانگین کشوری در حوزه راهها زیاد بوده و باید سرعت اجرای پروژهها افزایش یابد.
کاهش بیکاری اولویت اصلی مدیریت استان
استاندار کردستان با اشاره به وضعیت اشتغال استان گفت: یکی از برنامههای اصلی مدیریت استان کاهش نرخ بیکاری است، چرا که کردستان همچنان از استانهای با نرخ بیکاری بالا در کشور محسوب میشود.
وی افزود: هرچند آمار بیکاری نسبت به سالهای گذشته روند کاهشی داشته، اما این وضعیت هنوز رضایتبخش نیست و استفاده از ظرفیت منطقه آزاد بانه–مریوان میتواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال داشته باشد.
لهونی با اشاره به روند قانونی ورود خودروهای منطقه آزاد گفت: طبق قانون، ورود خودرو برای فعالان اقتصادی در محدوده منطقه آزاد مجاز است و این موضوع باید برای مردم به صورت شفاف بیان شود.
وی ادامه داد: محدوده منطقه آزاد بانه–مریوان شامل دو بخش در مریوان و بانه است که خارج از محدوده شهری قرار دارد و در صورت اجرای صرف قانون، تردد خودروها تنها در همین محدودهها امکانپذیر خواهد بود.
استاندار کردستان خاطرنشان کرد: با توجه به اختیارات تفویض شده به استانداران، مجوز لازم برای تردد خودروهای منطقه آزاد در محدوده جغرافیایی استان کردستان صادر خواهد شد تا مردم استان بتوانند از این ظرفیت بهرهمند شوند.
پیگیری تردد خودروها در استانهای همجوار
وی افزود: در مرحله بعد، مذاکراتی با استانداران استانهای همجوار از جمله کرمانشاه و آذربایجان غربی انجام خواهد شد تا با امضای تفاهمنامه، امکان تردد این خودروها در محدوده استانهای غربی نیز فراهم شود.
لهونی در پایان تأکید کرد: منطقه آزاد بانه–مریوان یک ظرفیت بزرگ اقتصادی برای کردستان است و باید از آن در مسیر توسعه، اشتغال و بهبود زندگی مردم استفاده شود.
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