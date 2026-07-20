به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای ارتقای سطح فناورانه و علمی در فرآیند کشف جرم، جلسه تخصصی و راهبردی با حضور سردار محمد قنبری، رئیس پلیس آگاهی فراجا، و مدیران سازمان های دانش بنیان برگزار شد که محور اصلی این نشست، بررسی ابزارهای نوین در بازسازی سه‌بعدی صحنه جرم و پیوند میان فناوری‌های دیجیتال با دقت در تحقیقات جنایی بود.

صحنه جرم؛ ۵۰ درصد مسیر کشف حقیقت

سردار قنبری، در ابتدای این جلسه، با تبیین اهمیت بنیادین صحنه جرم، بر یک اصل علمی و عملیاتی تأکید و اظهار داشت: صحنه جرم، نخستین و حیاتی‌ترین گرهگاه در زنجیره کشف جرم است. تحقیقات و تجربیات نشان می‌دهد که امکان دستیابی مرتکب یا مرتکبین و سایر عوامل دخیل در ارتکاب جرم در همان لحظات اولیه در صحنه جرم میسر است اگر صحنه جرم دقیق، اصولی و علمی بررسی شود مسیر رسیدن به حقیقت به طرز چشمگیری هموار خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه «بررسی دقیق و بی‌نقص صحنه جرم، ضامن عدالت و جلوگیری از اشتباهات قضایی است»، خاطرنشان کرد که کوچک‌ترین خطا در مستندسازی صحنه، می‌تواند کل فرآیند تحقیقات را با چالش مواجه کند.

گذار از عکاسی سنتی به بازسازی سه‌بعدی

بخش اصلی گفتگوهای این جلسه، حول محور گذار از روش‌های سنتی مستندسازی به سمت فناوری‌های مدرن بود.

رئیس پلیس آگاهی فراجا با بیان محدودیت‌های عکاسی سنتی، تصریح کرد: زمان آن رسیده است که از حالت سنتی خارج شده و به سمت تصویربرداری سه‌بعدی و الکترونیکی حرکت کنیم. ما به دنبال این هستیم که صحنه جرم را نه فقط به صورت یک تصویر، بلکه به صورت یک فضای مجازی و الکترونیکی قابل بازسازی و بررسی در اختیار کارشناسان قرار دهیم.

اشتراک دانش میان استان‌ها یکی از چشم انداز های کلیدی و تحول آفرین مطرح شده در این جلسه بود.

سردار قنبری با تبیین این بخش تصریح کرد: هدف ما از این پروژه، ایجاد یک شبکه هوشمند از دانش‌های جنایی در سطح کشور است. ما در پی آن هستیم که با استفاده از این سامانه، قابلیت اشتراک‌گذاری برخط را فراهم کنیم؛ به طوری که به محض بازسازی سه‌بعدی صحنه جرم در هر نقطه از کشور، این اطلاعات به صورت الکترونیکی در دسترس تمامی واحدهای آگاهی استان‌ها قرار گیرد.