به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر، پویشی مردمی با عنوان «پرچم بالا» در نقاط مختلف شهر تهران شکل گرفته است. این پویش یک تشکل مردمی، مستقل و هوشمند است که با تکیه بر روحیه ملی و عشق به میهن، پرچم ایران سربلند را در میادین، بلوارها و معابر اصلی شهر تهران به اهتزاز درمی‌آورد. این پویش بر پایه مشارکت بی‌چشم‌داشت، انسجام ملی و نگاه آینده‌نگرانه بنا شده است. در این حرکت، صدها نفر از شهروندان با حضور داوطلبانه، پرچم جمهوری اسلامی ایران را در میادین و معابر اصلی شهر برافراشته نگه می‌دارند؛ حضوری که در گرمای تابستان نیز بدون وقفه ادامه دارد.

آنچه این پویش را از بسیاری از برنامه‌های مشابه متمایز می‌کند، شیوه مدیریت و مشارکت مردمی آن است. با افزایش استقبال، سامانه‌ای برای ثبت‌نام و نوبت‌دهی آنلاین طراحی شده تا هر داوطلب بتواند در زمان مشخصی مسئولیت نگهداری از پرچم را بر عهده بگیرد. این روند ۲۴ ساعته ادامه دارد و پرچم، به دست شرکت‌کنندگان، به نمادی از تداوم حضور و مشارکت مردمی تبدیل شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، تاکنون نزدیک به ۲۵۰۰ نفر برای حضور در این پویش ثبت‌نام کرده‌اند. این استقبال در حالی رقم خورده که پویش با رویکردی فرهنگی و هویتی آغاز شده و به تدریج دامنه مشارکت آن گسترش یافته است. شرکت‌کنندگان نیز از گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه هستند و هر یک برای ساعتی، مسئولیت برافراشته نگه داشتن پرچم را بر عهده می‌گیرند.

از منظر حقوق عمومی و جامعه‌شناسی، این حرکت را می‌توان فراتر از یک اقدام نمادین ارزیابی کرد. حضور داوطلبانه شهروندان در پاسداشت یکی از مهم‌ترین نمادهای ملی، از نگاه برخی صاحب‌نظران، جلوه‌ای از مشارکت اجتماعی و احساس تعلق به هویت ملی است. همچنین حضور افراد با دیدگاه‌ها و سلایق گوناگون در کنار یک نماد مشترک، می‌تواند بیانگر ظرفیت جامعه برای همبستگی و انسجام در بزنگاه‌های مهم باشد.

در تحلیل‌هایی درباره این پویش، برخی آن را ادامه همان روحیه ایثار و وفاداری به آرمان‌هایی دانسته‌اند که شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برای آن جان خود را فدا کردند. از این منظر، حضور داوطلبانه مردم در نگهداشت شبانه‌روزی پرچم، نمادی از پاسداشت این ارزش‌ها و تأکید بر تداوم پیوند میان مردم، هویت ملی و آرمان‌های انقلاب تلقی می‌شود.

پویش «پرچم بالا» اکنون با ثبت‌نام هزاران داوطلب، از یک برنامه فرهنگی فراتر رفته و به نمادی از مشارکت اجتماعی و همبستگی ملی تبدیل شده است؛ حرکتی که تلاش دارد با اتکا به حضور مردم، جایگاه پرچم را به عنوان نماد وحدت، هویت و همدلی در فضای عمومی کشور پررنگ‌تر کند.

علاقه‌مندان به حضور در پویش «پرچم بالا» می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت رسمی پویش «پرچم بالا»، ضمن آشنایی با اهداف و جزئیات این حرکت مردمی، برای مشارکت و دریافت نوبت ثبت‌نام کنند.