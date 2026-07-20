علوی: جنوب ایران، گورستان آرزوهای استعمارگران بوده و خواهد ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیداحمد علوی عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب درگفتگو با مهر با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: کسانی که امروز از واشنگتن برای ملت ایران نسخه میپیچند، هنوز جنوب ایران را نشناختهاند.
علوی افزود: جنوب، سرزمین غیرت، مقاومت و ایستادگی در برابر استعمار است؛ سرزمینی که نام رئیسعلی دلواری در تاریخ آن با مبارزه علیه استعمار انگلیس گره خورده و مجاهدانی چون شهید سیدعبدالحسین لاری پرچم دفاع از استقلال و عزت ایران را برافراشتند.
وی افزود: دشمن اگر تاریخ این سرزمین را ورق بزند، خواهد دید که پیش از آمریکا نیز استعمارگران دیگری همچون پرتغالیها و انگلیسیها با خیال سلطه به خلیج فارس آمدند، اما چیزی جز شکست و رسوایی نصیبشان نشد. ملت ایران قرنهاست که در برابر استعمار ایستاده و هرگز اجازه نداده بیگانگان بر سرنوشت این کشور مسلط شوند.
علوی تصریح کرد: آمریکاییها تصور میکنند با تهدید، تحریم یا جنگ روانی میتوانند اراده ملت ایران را در هم بشکنند، در حالی که ملت ایران وارث همان روحیهای است که استعمارگران را از جنوب این سرزمین بیرون راند و امروز نیز با همان صلابت از استقلال و عزت خود دفاع خواهد کرد.
کارشناس مسائل سیاسی و ژئوپلیتیک با تأکید بر اینکه پیام رهبر معظم انقلاب، نقشه راه عبور از شرایط حساس کنونی است، گفت: مهمترین پاسخ به دشمن، حفظ وحدت ملی، تقویت انسجام اجتماعی و پرهیز از هرگونه اختلافافکنی است. هر جا مردم یکصدا در کنار یکدیگر ایستادهاند، دشمن شکست خورده و این بار نیز سرنوشت آمریکا بهتر از استعمارگران گذشته نخواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: جنوب ایران فقط یک جغرافیا نیست؛ نماد مقاومت ملتی است که از پرتغالیها و انگلیسیها تا امروز، در برابر هر متجاوزی ایستاده است. آمریکا نیز اگر این تاریخ را نخوانده، دیر یا زود آن را در میدان خواهد آموخت.
عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: کسانی که امروز از واشنگتن برای ملت ایران نسخه میپیچند، هنوز جنوب ایران را نشناختهاند.
به گزارش خبرگزاری مهر، سیداحمد علوی عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب درگفتگو با مهر با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: کسانی که امروز از واشنگتن برای ملت ایران نسخه میپیچند، هنوز جنوب ایران را نشناختهاند.
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