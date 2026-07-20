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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

جایزه شبنم قربانی به کودکان شهید میناب اهدا شد

جایزه شبنم قربانی به کودکان شهید میناب اهدا شد

شبنم قربانی برای بازی در فیلم سینمایی «قمارباز» موفق به کسب جایزه بهترین بازیگر زن از جشنواره فیلم سازمان همکاری شانگهای شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، جایزه «درنای طلایی» جشنواره فیلم سازمان همکاری شانگهای یکشنبه شب ۲۸ تیر در حالی به شبنم قربانی بازیگر «قمارباز» رسید که به دلیل حضور نداشتن او، محسن بهاری کارگردان این فیلم با لباس طرح «میناب ۱۶۸» در این مراسم حضور یافت.

کارگردان «قمارباز» ضمن گرامیداشت یاد کودکان میناب گفت: روز اول حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، با ۲ موشک مستقیم به یک مدرسه در میناب حمله شد که کودکان ۷ تا ۱۲ ساله در آنجا حضور داشتند. در میناب ۱۶۸ دانش آموز و معلم به شهادت رسیدند. ما این جایزه را به روح آنان تقدیم می‌کنیم و مطمئنیم با دستان کوچکشان خودشان انتقام خود را خواهند گرفت.

جایزه شبنم قربانی به کودکان شهید میناب اهدا شد

فیلم اجتماعی معمایی «قمارباز» از محصولات بنیاد سینمایی فارابی است که در بخش مسابقه این رویداد بین‌المللی حضور داشت. این فیلم تاکنون در ۲ جشنواره فیلم در مقدونیه و قرقیزستان حضور پیدا کرده و توانسته ۲ جایزه بین‌المللی کسب کند.

مسئولیت عرضه بین‌المللی «قمارباز» برعهده معاونت بین‌المللی بنیاد سینمایی فارابی است.

کوروش تهامی، آرمین رحیمیان، شبنم قربانی، امیر نوروزی، روشان رستم‌پور، عماد امامی بازیگران این فیلم هستند و در خلاصه داستان آن آمده است: یکی از بانک‌های کشور مورد حمله سایبری قرار می‌گیرد؛ اتفاقی که یک مامور خبره را به یکی از برنامه‌نویسان بانک مضنون می‌کند. تکاپو برای یافتن حقیقت و برقراری امنیت ملی از این اینجا آغاز می‌شود.

کد مطلب 6893581
ندا زنگینه

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    نظرات

    • IR ۱۵:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
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      درود بر شرفشون

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