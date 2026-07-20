به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حکیمزاده عصر دوشنبه در همایش تجلیل از برگزیدگان برنامهها و طرحهای معاونت آموزش ابتدایی استان همدان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بهویژه شهدای فرهنگی و دانشآموزان مدرسه «شجره طیبه» میناب، اظهار کرد: شخصیت رئیسجمهور شهید برای جامعه فرهنگیان یک امتیاز ویژه بود چراکه ایشان معلم مهر و امید و یار دیرین نظام تعلیم و تربیت بودند.
وی با اشاره به ۵ محور اساسی در اندیشه شهید آیتالله رئیسی درباره نظام تعلیم و تربیت، تصریح کرد: اولویتبخشی به آموزشوپرورش، برقراری عدالت آموزشی فراتر از دسترسی صرف، نقش الگویی معلم، تکریم جایگاه معلمان به عنوان وظیفهای ملی و تاکید بر ترویج «علم نافع»، از جمله ارکان کلیدی در بیانات وی بود که همواره بر لزوم تحقق فرصتهای برابر یادگیری برای تمامی دانشآموزان، از دورترین نقاط کشور تا پایتخت تاکید داشتند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزشوپرورش با تاکید بر اینکه قدرت امروز ایران قدرتی دانشبنیان است، افزود: دشمن بهخوبی آگاه است که بنیان قدرت کشور از مدارس شکل میگیرد از اینرو ما در طول تاریخ همواره با تکیه بر علم و خرد توانستهایم از تمامی بحرانها عبور کرده و تمدن خود را حفظ کنیم.
حکیمزاده با بازدید از نمایشگاه آثار دانشآموزان در جشنواره «جابربنحیان»، بیان کرد: آثار دستساز دانشآموزان صرفاً یک پروژه ساده نیست، بلکه نماد تربیت علمی درست است، هنگامی که به جای حافظهمحوری، کاربرد علم در زندگی را به کودکان آموزش میدهیم، در واقع مسیر استقلال و عزتآفرینی کشور را هموار میکنیم.
وی با اشاره به ویژگیهای هویتی ایرانیان در شاهنامه فردوسی مبنی بر «دانایی، دلاوری و دادگری»، این سه اصل را شناسه تمدن ایرانی-اسلامی دانست و گفت: ملت ایران همواره با تکیه بر دو بال «باورهای دینی» و «علممحوری» به جایگاه کنونی دست یافته است.
معاون وزیر آموزشوپرورش با اشاره به عبور موفق از سال تحصیلی دشوار گذشته، تاکید کرد: علیرغم تمامی چالشها، اجازه ندادیم جریان آموزش متوقف شود و راهاندازی «پایگاههای حامی» برای دومین سال متوالی گامی در راستای امیدبخشی و ایجاد انگیزه برای کودکان بوده است.
حکیمزاده در پایان با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که معلمان را «حلقه اول جهاد فرهنگی» دانستهاند، خاطرنشان کرد: فرهنگیان ما به عنوان افسران سپاه پیشرفت، عهد بستند که با ایفای نقش خود مسیر عزت و سربلندی ایران اسلامی را از مدارس با قدرت ادامه دهند.
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