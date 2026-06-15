  اکران سیار «قمار باز» در میادین شهری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با سالگرد جنگ ١٢ روزه فیلم سینمایی «قمارباز» با داستانی درباره حمله سایبری به یکی از بانک‌های کشور در روزهای جنگ ۱۲ روزه در میادین و تجمعات شهری اکران سیار خواهد شد.

این اکران‌ها توسط پخش سیار بهمن سبز و برای مردم حاضر در میادین کشور به نمایش درمی‌آید. پیش از این نیز، «قمارباز» در تجمعات و اماکن مختلف شهر تهران و سراسر کشور با استقبال مردم حاضر در صحنه مواجه شده بود.

فیلم سینمایی «قمارباز» که اکران خود را در ایام نوروز آغاز کرده بود، اثری اجتماعی- معمایی است و آرمین رحیمیان، شبنم قربانی، امیر نوروزی، روشان رستم‌پور و عماد امامی در آن ایفای نقش کرده‌اند.

مسئولان مرتبط برای هماهنگی اکران سیار این فیلم می‌توانند از طریق درگاه اینترنتی https://esayar.ir اقدام کنند.