مدیران سینمایی در جشنواره کن درباره شهدای میناب چه گفتند؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، مدیران ۲۸ جشنواره بین‌المللی یا موسسه سینمایی خارجی، دفتر یادبود کودکان شهید میناب را در غرفه ایران در بازار جشنواره فیلم کن ۲۰۲۶ امضا کردند.

در میان امضاکنندگان، نام مدیر بازار جشنواره کن، مدیر برنامه‌ریزی جشنواره والادولید اسپانیا، یکی از مدیران ارشد فدراسیون بین‌المللی فیاپف، مدیر جشنواره بین‌الملی بسفورس ترکیه، مدیر جشنواره فیلم مقدونیه و ... به چشم می‌خورد.

مود امسون مدیر بازار جشنواره کن در یادداشت خود نوشته است: «با آرزوی روزگاری آرام‌تر و صلح‌آمیزتر در آینده‌ای نزدیک».

انیس اربای مدیر جشنواره بسفورس ترکیه با اشاره به کودکان میناب نوشته است: «خداوند جایگاه همه شما را در بهشت قرار دهد. به امید دیدار در روزها و مکان‌های بهتر».

یکی از مدیران ارشد شبکه atv ترکیه نیز در متنی احساسی برای کودکان شهید نوشته است: «به عنوان مادری که دو پسر دارد، گفتن یا نوشتن چیزی در این‌باره سخت است. این فراتر از هر درک و فهمی است؛ یک جنایت است و یک فاجعه. جهان باید برخیزد و با تمام توان فریاد بزند اما متاسفانه کاری از دستمان بر نمی‌آید، جز دعا کردن. بدانید که آنها در کنار پیامبر محمد (صل الله علیه و الله و سلم) هستند و نزد خداوند خواهند بود. ما آنها را فراموش نخواهیم کرد».

نیلش پاتل تهیه‌کننده و نویسنده هندی - آمریکایی که مدیر یک جشنواره فیلم کوتاه در آمریکاست نیز به غرفه ایران در کن آمده بود. پس از آنکه به او توضیحاتی درباره دانش‌آموزان شهید میناب داده شد، گفت: «من تازه متوجه اتفاق مدرسه میناب شدم. بسیار بسیار غم انگیز است. می‌دانید! مو به تمام بدنم سیخ شده است! تمام تسلیت و همدردی خود را با همه کسانی که قربانی این حادثه شدند، ابراز کنم».

همچنین پیام‌های دیگری از سینماگران و مدیران جشنواره‌ها با آرزوی روزهای خوب برای ایرانیان، آرزوی صلح، آرامش و تداوم سینمای ایران در دفتر یادبود کودکان میناب در غرفه ایران در کن ۲۰۲۶ نوشته شده است.

غرفه ایران در بازار فیلم جشنواره کن، توسط بنیاد سینمایی فارابی برپا شده بود.